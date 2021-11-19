Em jogo 'sonolento', Sampaio Corrêa e Cruzeiro empatam no Castelão

Em um jogo “sonolento”, Sampaio Corrêa e Cruzeiro terminaram empatados por 1 a 1, gols de Maurício e Léo Santos, nesta quinta-feira, 18 de novembro, no Castelão, em São Luís. A partida não valia muito em termos de campeonato, mas demonstrou claramente porque as duas equipes seguirão na Série B de 2022.Com o resultado, a dupla chegou aos 47 pontos, com o Sampaio na 10ª posição, enquanto a Raposa, na 11ª colocação, já está sem riscos matemáticos de queda à terceira divisão.

Sampaio Corrêa e Cruzeiro sabiam que o empate era bom para os dois. Então, os momentos de emoção do jogo aconteceram só em alguns lances da etapa inicial, com os dois gols. Após o empate da Raposa, a partida se transformou em um jogo sendo “empurrado com a barriga”. Uma lástima.Desistiram do jogo Com passes laterais e nenhuma vontade de buscar a vitória, Sampaio e Cruzeiro não respeitaram o torcedor que foi ao estádio e protagonizaram um espetáculo de se lamentar. O jogo do Castelão foi um resumo do ano melancólico do Cruzeiro e da maioria do seu elenco, que demonstrou ser muito aquém da grandeza do clube. Acaba logo, Série B Tanto Cruzeiro, quanto Sampaio Corrêa querem férias logo depois se evitarem o rebaixamento à Série C. No jogo desta noite, se viu como o time celeste não conseguiu nem terminar de forma digna a Série B 2021. Risque o racismo A única coisa positiva na Raposa foi sua camisa com a frase “Risque o Racismo” no espaço nobre do uniforme, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. Boa ação do clube mineiro. Próximos jogos O Cruzeiro encerra sua melancólica participação da Série B 2021 contra o Náutico, domingo, 28 de novembro, às 16h, no Mineirão. Já o Sampaio Corrêa encara o Avaí, também no domingo, às 16h, na Ressacada, em Florianópolis. FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CRUZEIRO Data: 18 de novembro de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Castelão, São Luis (MA)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira ( ambos de SP)VAR: Thiago Duarte Peixoto(SP)Gols: Maurício, aos 11’-1ºT(1-0), Léo Santos, aos 40’-1ºT(1-1)Cartões amarelos: Thiago (CRU), Rômulo(CRU)Cartões vermelhos:Público e renda: 2.293 presentes (pagantes 1.959)/Renda: R$ 28.450