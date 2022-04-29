Em jogo ruim, Santos empata com o La Calera pela Copa Sul-Americana

Em um jogo ruim, o Santos empatou em 1 a 1 com o Unión La Calera na noite desta quinta-feira, no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O atacante Angulo fez o gol do Peixe e Valencia fez o de empate do time da casa.Com o resultado, o Santos fica na terceira colocação do grupo, com quatro pontos e saldo zero. O La Calera é o líder, com cinco. Na próxima rodada, na quinta-feira, o Peixe enfrenta a Universidad Católica, no Equador. Antes, na segunda, o time comandado por Fabián Bustos faz o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão.
O jogo
O Santos abriu o placar logo aos nove minutos. Ângelo recebeu na direita, cortou para o meio e cruzou, a defesa afastou, mas Ricardo Goulart pegou o rebote e ajeitou para Angulo. O atacante pegou de primeira, de fora da área, e fez um bonito gol para o Peixe.
O time da casa chegou ao empate aos 25 minutos. Fernández cruzou da direita, Eduardo Bauermann desviou de cabeça no primeiro pau e Valencia pegou de primeira no segundo para vencer o goleiro João Paulo.
O Peixe teve uma grande chance de fazer o segundo gol aos 31 minutos. O garoto Ângelo deu um passe espetacular para Ricardo Goulart, que chutou de dentro da área, mas a bola saiu raspando a trave direita do goleiro Arce.A primeira chance do segundo tempo também foi do Santos. Aos 11 minutos, o lateral Madson recebeu na área e soltou a bomba, mas o goleiro Arce fez boa defesa.
O La Calera saiu para o ataque em busca da virada. Aos 20 minutos, Pérez recebeu na área e chutou por cima do gol. O Santos deu o troco aos 24 minutos, em chute do meia Gabriel Pirani da entrada da área, mas a bola passou à direita do gol de Arce.
Na reta final do jogo, o Unión La Calera chegou a pressionar o Santos, rondou a área, mas teve dificuldade para conseguir criar jogadas de perigo. Nos acréscimos, o atacante Léo Baptistão ainda teve uma boa chance de fazer o gol da vitória santista, mas parou no goleiro Arce.FICHA TÉCNICAUNIÓN LA CALERA 1 X 1 SANTOS
Data e hora: 28 de abril de 2022, às 21h30Local: Estádio Sausalito (CHI)Árbitro: Angel Arteaga (VEN)Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Francheskoly Chacon (VEN)
Gols: Angulo, 9'/1ºT (0-1), Valencia, 25'/1ºT (1-1)Cartões amarelos: Passerini e Wiemberg (UNI) e Bauermann, Madson, Léo Baptistão e Zanocelo (SAN)
UNIÓN LA CALERA: Arce; Vilches, García, Wiemberg; Fernández (Orellana, aos 37'/2ºT), Alarcón, Castellani (Moreno, aos 44'/2ºT), Valencia (Rodríguez, aos 37'/2ºT); Pérez (Garrido, aos 27'/2ºT), Passerini, Saez. Técnico: Carlos Galdames
SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo (Camahco, aos 36'/2ºT) e Ricardo Goulart (Sandry, aos 39'/2ºT); Ângelo (Lucas Braga, no intervalo) , Bryan Angulo (Léo Baptistão, aos 29'/2ºT) e Jhojan Julio (Gabriel Pirani, no intervalo). Técnico: Fabián Bustos