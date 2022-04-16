Em jogo movimentado, Guarani e Sport empatam sem gols pelo Brasileiro da Série B

No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, neste sábado (16), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em jogo movimentado, Guarani e Sport ficaram no empate por 0 a 0. Destaque para o goleiro Mailson, do Leão, que fez as grandes defesas da partida e foi o principal responsável para que o placar não fosse movimentado. Com o resultado, o Guarani soma o seu primeiro ponto na competição, mas fica na zona de rebaixamento. Já o Sport vai para 4 pontos e entra no G-4.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Guarani visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, dia 21 de abril. No dia seguinte, o Ituano enfrenta o Vila Nova, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

A partidaPRIMEIRO TEMPOSPORT QUASE ABRE O PLACARA bola mal tinha começado a rolar e o Sport por pouco não abriu o placar. Luciano Juba lançou na área, ninguém da defesa do Guarani afastou o perigo, a bola bateu na cabeça de Fábio Alemão e quase entrou.

GUARANI RESPONDEJogando em casa, o Guarani se viu na obrigação de dar uma resposta rápida ao lance perigoso do Sport. O Bugre foi para cima, tomou conta do jogo e criou duas boas oportunidades, aos 11 e 18 minutos. Na primeira jogada, Leandro Vivela obrigou Mailson a fazer grande defesa em chute de fora da área. Na segunda oportunidade, Nicolas Careca tentou marcar de bicicleta, mas bola foi por cima do gol.

BUGRE ACERTA A TRAVE, LEÃO TAMBÉM CHEGAAos 28 minutos, o Guarani teve a sua melhor oportunidade na partida. Após lançamento, Nicolas Careca, muito bem posicionado, cabeceou firme para o gol. Para sorte de Mailson e azar do atacante do Bugre, a bola explodiu na trave.

A resposta do Sport veio aos 32 minutos. Após lançamento, o zagueiro Sabino, do Sport, finalizou de cabeça, mas o goleiro Kozlinski estava lá para fazer a defesa e salvar o Guarani de tomar o gol antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPOSPORT PRESSIONAO Sport foi quem levou mais perigo no início da etapa complementar. Aos 7 minutos, a bola fica viva na área, Sabino não conseguiu aproveitar e fazer o gol. Três minutos depois, Parraguez passou para Bill, que bateu e acertou a trave do goleiro do Leão.

BLITZ DO GUARANIApós a pressão do Sport, o Guarani retomou o comando do jogo e fez uma verdadeira blitz para cima da meta do goleiro Mailson. Entre os 17 e 24 minutos, o Bugre criou 4 oportunidades para marcar, mas Diogo Mateus, Júlio César, Giovanni Augusto e Bruno José não conseguiram colocar a bola para dentro do gol.

MAILSON SALVA O SPORTAos 29 minutos, o Guarani teve uma oportunidade de ouro para marcar. Leandro Vilela acertou um belíssimo chute de primeira da entrada da área. Para sorte do Sport, Mailson estava bem posicionado para fazer uma grande defesa e salvar o time pernambucano.