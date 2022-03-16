Em jogo duro, Liverpool vence Arsenal e encosta na liderança do Campeonato Inglês

O Liverpool venceu o Arsenal por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória no jogo, que era adiado, os Reds alcançaram os 69 pontos e colaram no Manchester City. Agora, a diferença é de apenas um ponto. Já os Gunners, estacionaram na quarta posição da tabela.Os gols da partida foram marcados por Diogo Jota e Roberto Firmino, que entrou no segundo tempo e foi decisivo para a manutenção da da vitória. O resultado coloca fogo na disputa pelo título da Premier League e os líderes da competição farão uma 'final' no próximo dia 10.