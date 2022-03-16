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Em jogo duro, Liverpool vence Arsenal e encosta na liderança do Campeonato Inglês

Firmino é decisivo ao entrar no segundo tempo para ampliar resultado; agora Reds ficam a um ponto do Manchester City e podem assumir liderança na próxima rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 19:38

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:38

O Liverpool venceu o Arsenal por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória no jogo, que era adiado, os Reds alcançaram os 69 pontos e colaram no Manchester City. Agora, a diferença é de apenas um ponto. Já os Gunners, estacionaram na quarta posição da tabela.Os gols da partida foram marcados por Diogo Jota e Roberto Firmino, que entrou no segundo tempo e foi decisivo para a manutenção da da vitória. O resultado coloca fogo na disputa pelo título da Premier League e os líderes da competição farão uma 'final' no próximo dia 10.
Cabe lembrar, que os Citzens chegaram abrir 14 pontos de diferença. Mas a equipe de Jügen Klopp emplacou a reação e chegam ao final do campeonato com chances reais de título.
Na próxima rodada o Liverpool encara o Nottingham Forest, no domingo (20), às 15h (de Brasília), pela FA Cup. Já o Arsenal joga no sábado (19) contra o Aston Villa, às 9:30h (de Brasília), pela Premier League.
Crédito: FirminoéabraçadoportorcedoresdoLiverpoolaocomemorarseugol(Foto:IanKington/AFP

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