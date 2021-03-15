Em jogo de viradas, Inter derrota o Ypiranga-RS

No Beira-Rio, o Internacional colocou a sua força máxima em campo e bateu o Ypiranga-RS por 4 a 2. Com o placar, o Colorado fica na 4ª posição, com 7 pontos. Mesmo desempenho do Ypiranga, porém está na vice-liderança.
Colorado acelerado
Com um ritmo forte, o Internacional abriu o placar logo de cara. Yuri Alberto, sempre ele, aproveitou o cruzamento de Rodnei e balançou a rede do Ypiranga.
Equilíbrio e gol do Ypiranga
Sem temer o Colorado, o Ypiranga encarou o adversário e as duas equipes perdiam boas chances. Aos 43 minutos a zaga do Inter errou e Cristiano não bobeou, 1 a 1.
Virada
Assim como na etapa inicial, os últimos 45 minutos começaram de maneira frenética. Aos 3 minutos, Praxedes derrubou Mossoró na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Caprini deu a vantagem ao Ypiranga.
Pressão do Inter e virada
Mesmo em desvantagem, o Internacional não sentiu o baque e manteve a postura ofensiva. Yuri Alberto teve a chance, mas a bola pegou no poste. De tanto insistir, Zé Gabriel aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. A virada poderia ter vindo com Patrick, mas o volante não empurrou para dentro a chance após o cruzamento. Na reta final, Caio Vidal foi derrubado na área e o juiz apontou para a marca da cal. Edenilson bateu forte e deu a vitória ao time vermelho, 3 a 2. Nos acréscimos, em bela jogada coletiva, Patric completou o passe de Rodnei para o gol, 4 a 2.
INTERNACIONAL 4 X 2 YPIRANGA-RSLocal: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 14/3/2021 – 19hÁrbitro: Jean Pierre de Lima (RS)Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Mikael (INT), (YPI)Cartões vermelhos: –Gols: Yuri Alberto (4’/1ºT) Cristiano (43’/1ºT) Caprini (4’/2ºT) Zé Gabriel (19’/2ºT) Edenílson (45’/2ºT) Patric (49’/2ºT)
INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Rodnei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés; Edenílson, Nonato (Rodrigo Lindoso, aos 12/2ºT), Praxedes (Paolo Guerrero, aos 20/2ºT) e Marcos Guilherme (Caio, aos 5/2ºT), Peglow (Patrick, aos 4/2ºT) e Yuri Alberto (Thiago Galhardo, aos 20/2ºT). Técnico: Osmar Loss.
YPIRANGA-RS: Deivity; Muriel, Reinaldo Dutra, Patrick (Luis Eduardo, aos 32/2ºT) e Zé Mário (Jonatan, aos 33/2ºT); Mikael, Clayton (Revson, aos 27/2ºT), Mossoró, Caprini (Quirino, aos 33/2ºT); Jean Silva e Cristiano (Dija Baiano, aos 22/2ºT). Técnico: Júnior Rocha.