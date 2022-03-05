Em jogo de golaços, Real Madrid goleia a Real Sociedad pela La Liga

O Real Madrid venceu de virada por 4 a 1 a Real Sociedad no Santiago Bernabéu pela 27ª rodada da La Liga. A equipe visitante saiu à frente do placar, mas com dois golaços, os merengues conseguiram reverter o resultado para seguir na liderança isolada.> Veja a tabela da La Liga
REAL SOCIEDAD NA FRENTE!Apesar da posse de bola ser do Real Madrid, quem saiu na frente foi a Real Sociedad. Aos 10 minutos, David Silva foi derrubado por Carvajal dentro da área e Oyarzabal converteu a cobrança de pênalti.
A VIRADA!O Real Madrid seguiu controlando as ações, mas encontrava dificuldades para criar as oportunidades. Dessa forma, achou a virada em lance de fora da área. O primeiro gol veio aos 39 minutos da primeira etapa, Camavinga recebeu no meio e mandou uma bomba para as redes. Em seguida, aos 42, Modric recebeu na entrada da área, gingou e bateu no canto do gol.
BENZEMA CRAVA E ASENSIO DECIDE!Na segunda etapa, o Real Madrid ampliou a vantagem e definiu o resultado. Aos 30 minutos, Vinicius Junior sofreu o pênalti e Benzema converteu a cobrança para os merengues. Em seguida, aos 33, Casemiro lançou para Carvajal pela direita e rolou para Asensio definir o placar.
SEQUÊNCIAO Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira para disputar uma vaga nas quartas de final da Champions League. O clube merengue enfrenta o Paris Saint-Germain pela partida de volta da fase eliminatória.