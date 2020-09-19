Em jogo de golaços, Celta de Vigo bate o Valencia pelo Espanhol; veja outros resultados do dia

O Celta de Vigo conseguiu a primeira vitória no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o clube recebeu o Valencia, na Galícia, e venceu os Che por 2 a 1. Destaque da partida, Iago Aspas marcou duas vezes para os donos da casa, enquanto Maxi Gómez balançou as redes para os valencianos.
O time da casa abriu o placar ainda no início do jogo. Aos 12 minutos, Nolito fez fila, deixou três marcadores para trás e tocou para Iago Aspas, em profundidade. O camisa 10 driblou o goleiro Doménech, que ficou no chão, e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Na etapa final, o Valencia empatou com 30 segundo de partida. Após cruzamento da direita, Maxi Gómez bateu de primeira, aplicou a lei do ex, e deixou tudo igual. O dia, no entanto, era de Iago Aspas. Aos 11 minutos, o camisa 10 bateu falta com maestria e deu números finais ao jogo.