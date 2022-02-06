Em jogo com VAR polêmico, Santos empata com o Guarani em Campinas

Com uma grande atuação do goleiro João Paulo (mais uma) e uma polêmica com o VAR, o Santos empatou em 1 a 1 com o Guarani na tarde deste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Paulistão 2022. O gol do Peixe foi marcado por Eduardo Bauermann e Giovanni Augusto, em cobrança de pênalti, fez para o Guarani.

O gol da equipe da casa saiu na segunda cobrança de pênalti após a primeira ter sido anulada por invasão da área. O pênalti chegou a ser cancelado, mas após muita discussão o árbitro Douglas Marques das Flores mandou repetir por invasão dupla.

Com o resultado, o Peixe assume a vice-liderança do grupo D, com cinco pontos. Na próxima rodada, quinta-feira, o Santos recebe o São Bernardo, na Vila Belmiro.

O jogo

O Guarani começou melhor a partida e logo deu o tom do que seria o primeiro tempo. Aos sete minutos, o goleiro João Paulo defendeu chutes de Matheus Ludke e Yago. Aos 14, defendeu chute de Júlio César. Aos 17, Yaho recebeu na área, chutou cruzado, a bola bateu em Felipe Jonatan e explodiu na trave. No rebote, Eduardo Bauermann chutou em cima do atacante Lucão do Break.

Com o time da casa melhor em campo, o Santos saiu na frente em um erro do adversário. Aos 20 minutos, o goleiro Kozlinski saiu jogando errado e o Guarani cedeu um escanteio. Zanocelo cobrou, Marcos Leonardo desviou no segundo pau e o zagueiro Eduardo Bauermann completou para o gol. Foi o primeiro gol dele pelo Peixe.

O Guarani sentiu o golpe e o Santos teve duas chances para ampliar. Aos 30 minutos, Ângelo fez linda jogada individual, invadiu a área e chutou, mas Kozlinski mandou para escanteio. Na cobrança de Zanocelo, Ricardo Goulart subiu sozinho e cabeceou com força, mas o goleiro do Guarani fez grande defesa e evitou o segundo gol.

O cenário do início do primeiro tempo se repetiu no final. Entre os 35 e os 45 minutos, o goleiro João Paulo fez três grandes defesas para salvar o Santos de levar o empate. Na primeira, aos 35, o goleiro defendeu cabeçada de Índio. Na segunda, aos 40, ele parou cabeçada de Júlio César e na última, aos 45, fez grande defesa em chute do meia Giovanni Augusto.

O Guarani teve a primeira chance do segundo tempo logo aos dois minutos. Giovanni Augusto recebeu na área e chutou forte, mas João Paulo mandou para escanteio.

O time da casa chegou ao empate em uma sequência polêmica que durou cinco minutos. Aos dez, Felipe Jonatan fez pênalti em Giovanni Augusto. Lucão do Break cobrou, João Paulo defendeu e, no rebote, Yago marcou.

O VAR apontou invasão de área do jogador do Peixe e anulou o gol, dando tiro direto para o Santos. Depois de muita conversa, o árbitro voltou atrás na decisão porque um jogador do Peixe também invadiu a área e mandou repetir a cobrança. Aos 14, Giovanni Augusto cobrou e empatou o jogo.

Depois do gol, o jogo esfriou e só voltou a esquentar nos minutos finais. Aos 38 minutos, Kaiky deu lindo lançamento para Marcos Leonardo, que recebeu na área e bateu cruzado, mas Kozlinski fez boa defesa. Aos 39, Giovanni Augusto recebeu na área e cruzou, Lucão do Break cabeceou e João Paulo fez mais um milagre. Aos 40, após boa troca de passes, Marcos Guilherme recebeu na entrada da área e a bateu colocado, mas errou o alvo por pouco.

FICHA TÉCNICAGUARANI 1 X 1 SANTOS

Data e hora: 06/2/2022, às 16h (Horário de Brasília)Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em CampinasÁrbitro: Douglas Marques das FloresÁrbitros assistentes: Neuza Ines Back e Leonardo Tadeu PedroÁrbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois

Gols: Eduardo Bauermann, 20'/1ºT (0-1), Giovanni Augusto, 14'/2ºT (1-1)Cartões amarelos: Matheus Pereira e Giovanni Augusto (GUA), Camacho e Vinícius Balieiro (SAN)

GUARANI: Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Matheus Pereira; Bruno Silva (Madison, aos 42'/2ºT), Índio (Rodrigo Andrade, aos 32'/2ºT) e Júlio César (Maxwell, no intervalo); Yago, Giovanni Augusto (Eduardo Person, aos 42'/2ºT) e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista

SANTOS: João Paulo, Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires, aos 22'/2ºT); Camacho, Vinícius Zanocelo (Carlos Sánchez, aos 22'/2ºT) e Ricardo Goulart (Vinícius Balieiro, aos 42'/2ºT); Ângelo (Allanzinho, aos 31'/2ºT), Marcos Leonardo e Lucas Braga (Marcos Guilherme, aos 31/2ºT). Técnico: Fábio Carille