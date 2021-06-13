Em início de sequência no Rio, Flamengo recebe o América-MG com a missão de reafirmar força do elenco

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Protagonista nas últimas temporadas, o Flamengo é, indiscutivelmente, dono de um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Agora, com uma extensa lista de desfalques importantes, o clube tem a missão de comprovar a tese na prática. O primeiro desafio será neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o América-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! transmite a partida em Tempo Real.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimPor diferentes motivos, o Flamengo tem nove desfalques para a partida contra o clube mineiro, sendo quatro titulares: Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Junto com o paraguaio Piris da Motta, esses quatro estão na disputa da Copa América e podem ficar indisponíveis pelos próximos 30 dias.

Além deles, outros quatro jogadores não estão à disposição de Mauricio Souza neste domingo. Provavelmente, a perda mais significativa é a do atacante Pedro, que testou positivo para Covid-19 e cumprirá 10 dias de quarentena. Os outros casos são médicos: Hugo Souza sentiu dores no joelho, enquanto César e Thiago Maia seguem na recuperação das cirurgias no joelho.

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Dentro do novo contexto do Flamengo, Vitinho e Michael formam um caso à parte. Apesar de viver bons momentos no início de temporada, a dupla ainda não conta com total confiança da torcida e agora assume um novo status no elenco. Para tornar a situação ainda mais desafiadora, os dois têm pela frente a árdua missão de substituir Arrascaeta e Everton Ribeiro, respectivamente.Com antigos reservas assumindo a titularidade, o Flamengo terá que recorrer às categorias de base para formar o banco de reservas das próximas partidas. Principalmente para as posições do meio-campo e ataque. Para o duelo com o América-MG, por exemplo, serão três jovens como opção para entrar no decorrer dos 90 minutos: Max, Yuri e Ryan Luka.

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