Em grande fase, João Paulo valoriza torcida do Santos após vitória

João Paulo foi, novamente, um dos melhores jogadores em campo, dessa vez na vitória contra o Athletic0-PR, na Arena da Baixada. Em grande fase, o goleiro comemorou o grande momento que vive no Alvinegro da Vila Belmiro."Falei antes para o pessoal que precisávamos vencer para semana tranquila antes do clássico. Grupo todo de parabéns. Corremos muito como no último jogo. Vitória foi merecida. Quando estamos juntos, nós e essa torcida, que compareceu em peso, dificilmente somos batidos", disse João Paulo, para a TNT.No jogo, o capitão do Peixe na partida realizou seis defesas, sendo quatro em chutes na área. É o segundo jogo seguido que a defesa santista não sofre gols. Na quarta, venceu o Fluminense por 2 a 0.