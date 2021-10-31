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futebol

Em grande fase, João Paulo valoriza torcida do Santos após vitória

Goleiro fez defesas excepcionais e foi um dos destaques no triunfo de sábado contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 09:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
João Paulo foi, novamente, um dos melhores jogadores em campo, dessa vez na vitória contra o Athletic0-PR, na Arena da Baixada. Em grande fase, o goleiro comemorou o grande momento que vive no Alvinegro da Vila Belmiro."Falei antes para o pessoal que precisávamos vencer para semana tranquila antes do clássico. Grupo todo de parabéns. Corremos muito como no último jogo. Vitória foi merecida. Quando estamos juntos, nós e essa torcida, que compareceu em peso, dificilmente somos batidos", disse João Paulo, para a TNT.No jogo, o capitão do Peixe na partida realizou seis defesas, sendo quatro em chutes na área. É o segundo jogo seguido que a defesa santista não sofre gols. Na quarta, venceu o Fluminense por 2 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a vitória, o time de Fábio Carille salta para 11ª colocação, com 35 pontos, pelo menos até a rodada concluir. O Santos voltará a campo no clássico diante do Palmeiras no dia 7, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do torneio nacional.

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