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futebol

Em Fortaleza, Corinthians busca primeira sequência de vitórias no Brasileirão

Após bater a Chapecoense na última quinta-feira (8), o Timão busca os seis pontos neste dominfo (11), diante do Leão Cearense...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Em 12 partidas à frente do Alvinegro Paulista, o técnico Sylvinho também não conseguiu ainda engatar dois triunfos seguidos. As três vitórias do profissional pelo clube, inclusive, foi justamente as que o Corinthians conquistou neste Brasileirão, contra América-MG, Sport e Chapecoense.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém das 10 partidas até aqui pelo Brasileiro, o comandante corintiano dirigiu a equipe duas vezes na Copa do Brasil, quando com uma derrota e um empate para o Atlético-GO foi eliminado na terceira fase da competição nacional.
A última sequência de vitórias do Corinthians aconteceu antes da chegada de Sylvinho, quando o time foi treinado interinamente pelo auxiliar e analista de desempenho Fernando Lázaro nos triunfos por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER) e 4 a 0 diante do River Plate (PAR), nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando o Timão já estava eliminado da competição continental.
O maio número de vitórias consecutivas do Corinthians nesta temporada aconteceu entre 7 e 23 de março, quando, ainda sob o comando de Vagner Mancini, venceu Ponte Preta, São Caetano e Mirassol, pelo Paulistão, e Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Um ponto de otimismo para o torcedor corintiano crer na segunda vitória seguida pelo Brasileirão está no fato do Timão não ter perdido como visitante na competição até aqui, com duas vitórias e três empates em cinco partidas.
Comandado por Sylvinho, o Time do Povo também não perdeu fora de casa, com duas vitórias e quatro empates em seis jogos.

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