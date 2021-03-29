Em fim de contrato com o Corinthians, zagueiro é elogiado por diretor do Atlético-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O zagueiro Jemerson pode deixar o Corinthians em junho, quando o seu contrato com o clube se encerra, e o Atlético-MG surge naturalmente como um possível destino para o jogador, que defendeu a equipe mineira entre 2013 e 2016.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosO diretor de futebol atleticano, Rodrigo Caetano, exaltou o desempenho do defensor, mas negou que tenha aberto negociações para contar com o atleta.

- Não existe essa negociação que dizem em São Paulo, até por uma questão de regulamentação. Se nós estivéssemos em uma negociação avançada com o Jemerson, certamente nós estaríamos comunicando o Corinthians desse fato. É um jogador que goza de prestígio, é bem avaliado no clube, mas não tem negociação em andamento, pelo menos até agora - disse Rodrigo em entrevista ao canal GaloTube.

Por outro lado, o cartola atleticano deixou claro que após o término do vínculo de Jemerson com o Timão, caberá ao zagueiro definir os próximos passos da sua carreira.

- O Jemerson é um jogador identificado com o clube, encerra o contrato. Muito provavelmente a partir daí, ele, vai ter que fazer suas escolhas em relação ao seu futuro. É um jogador que goza de prestígio dentro e fora do clube, com o torcedor também - pontuou Caetano.

Histórico do atleta

Ao 28 anos, Jemerson passou pela base do Confiança (SE) e chamou a atenção do Atlético-MG, que contratou o jogador para sua categoria de formação. Em 2012, foi emprestado ao Democrata, de Governador Valadares, retornando no ano seguinte ao Galo e se fixando no time principal.

Em 2016, o defensor foi negociado com o Mônaco (FRA) por 11 milhões de euros (cerca de R$ 48 mi à época). Após cinco temporadas pelo clube francês, o jogador foi repatriado pelo Corinthians em novembro do ano passado, por 680 mil euros (cotado em R$ 4,5 milhões.