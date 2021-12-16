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futebol

Em fim de contrato, Caíque França se despede do Corinthians após 20 anos

Goleiro era um dos reservas do Timão e tem vínculo somente até 31 de dezembro. Desde a base no Parque São Jorge, ele agora busca um novo clube para seguir sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 14:34

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 14:34

O Corinthians teve seu primeiro "adeus" para a temporada 2022. Trata-se do goleiro Caíque França, que tem contrato até 31 dezembro de 2021 e já se despediu do clube nesta quinta-feira após uma história de 20 anos. Agora ele busca um novo clube na janela de transferências para prosseguir sua carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Aos 26 anos e um dos reservas de Cássio no elenco, Caíque não teve seu vínculo renovado com o Timão e nesta quinta-feira usou suas redes sociais para agradecer o tempo que ficou no Parque São Jorge, além de, claro, se despedir do clube de seu coração e que o formou como profissional.
- Ciclos se iniciam e ciclos se encerram. Após quase 20 anos de clube, me despeço de onde praticamente nasci. Meu sentimento é de gratidão e felicidade, saio com a sensação de que fiz, me doei e me esforcei o máximo que pude. Deixo aqui meu muito OBRIGADO ao Corinthians e a torcida corintiana. Grato à todos os treinadores, preparadores de goleiros e pessoas próximas a mim que me ajudaram a chegar até aqui - declarou o arqueiro.
Formado na base corintiana, Caíque nunca conseguiu se firmar no elenco principal, especialmente pela concorrência com Cássio e Walter, que dominaram a posição em praticamente toda a última década. Das seis temporadas em que ficou no profissional, fez apenas 15 jogos, entre eles o do título brasileiro de 2017, quando os mais experientes estavam indisponíveis.
Nesse meio tempo, o goleiro acabou emprestado ao Oeste, onde ganhou certo destaque na temporada 2020. Pelo Corinthians, esteve nos grupos que venceram três títulos paulistas (2017,2018 e 2019) e o Brasileirão-2017. O objetivo de Caíque agora é encontrar um novo clube para jogar em 2022.
Crédito: CaíqueFrançadeixaoCorinthiansnotérminodeseucontrato(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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