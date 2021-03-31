Em fase final de recuperação, Danilo Avelar, do Corinthians, fala sobre lesão: 'Dolorosa e difícil'

Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Danilo Avelar está próximo de completar o sexto mês desde que sofreu uma grave lesão. No dia 7 de outubro do ano passado, no empate em 1 a 1 entre Corinthians e Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, no qual o próprio jogador marcou o gol corintiano, o defensor rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e teve que ser submetido a uma cirurgia.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulistão e simule os próximos jogosA previsão é que ainda em abril o atleta inicie a sua transição, com os primeiros trabalhos no gramado. Já o retorno aos jogos oficiais tendem a acontecer entre maio e junho, caso a recuperação mantenha-se no nível atual.

- Estou ansioso para poder voltar a jogar bem, em alto nível, e ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos nessa temporada. Sei que posso ajudar e espero estar em campo em breve - disse Avelar, via assessoria.

Lateral-esquerdo de origem, Danilo vinha atuando como zagueiro quando já nos acréscimos do clássico alvinegro, em uma dividida com o meia santista Lucas Lourenço, acabou se lesionando.

A peça defensiva do Timão afirma que os momentos "de molho" foram "difíceis e dolorosos", mas tenta se motivar para retornar ao Corinthians da melhor forma possível.

- A batalha é diária, a recuperação é dolorosa e difícil, mas estou me recuperando bem e motivado para voltar a exercer o que mais amo que é jogar futebol - afirmou o defensor.

- Tenho trabalhado com muito afinco, sacrifício, paciência, e sei que vai produzir resultados excelentes daqui pra frente - acrescenta Avelar.

Danilo Avelar chegou ao Timão em junho de 2018, emprestado pelo Torino (ITA), tornando-se atleta corintiano em definitivo um ano depois. Revelado pelo Rio Claro, o jogador atuou no futebol europeu por quase dez anos, vestindo as camisas do Karpaty (UCR), Schalke 04 (ALE), Cagliari (ITA), Torino (ITA) e Amians (FRA).

Criticado no seu início pelo Timão, pois gerava desconfiança, o zagueiro/lateral foi aos poucos ganhando o carinho da torcida, principalmente com gols em clássicos e jogos decisivos. Um deles foi o primeiro da decisão do Campeonato Paulista, de 2019, com triunfo corintiano por 2 a 1 contra o São Paulo, na Neo Química Arena.