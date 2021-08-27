Em fase artilheira, Vitinho se aproxima de recorde pessoal

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Vitinho precisou de apenas 22 minutos para transformar a vitória do Flamengo sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, em goleada. De esquerda, serviu Michael e Rodinei. De direita, bateu o pênalti que fechou o placar de 4 a 0. O atacante agora já soma 12 gols e 9 assistências na temporada, se aproximando do seu recorde pessoal de gols em um ano.

Revelado pelo Botafogo, Vitinho explodiu em 2013, quando balançou as redes 10 vezes em 38 partidas. O desempenho o fez ser vendido ao CSKA, da Rússia, onde não se firmou. De volta ao Brasil, em 2015, vestindo a camisa do Internacional, viveu sua fase mais artilheira até então, marcando 15 gols em 49 atuações. No ano seguinte, ainda no Colorado, chegou perto de repetir a dose: 14 tentos em 47 jogos.

Na Gávea desde 2018, após mais uma passagem pelo futebol russo - dessa vez com mais sucesso -, o jogador vive o seu melhor momento no clube. Para se ter uma ideia, o número de gols marcados e de passes para gol na atual temporada é igual a soma das duas últimas. Vitinho balançou as redes apenas três vezes em 2020 - mesmo volume de seu ano de estreia no time - e nove em 2019. Em assistências foram cinco no ano passado e quatro no anterior. E ainda tem muita temporada pela frente...

VITINHO ANO A ANO NO FLAMENGO- Números do site OGol