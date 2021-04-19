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Em fase artilheira, Gabriel Pec iguala Paulinho e já tem mais gols do que Philippe Coutinho pelo Vasco

Jogador de 20 anos balançou as redes do Boavista neste domingo...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 08:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 08:10
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A ascensão de Gabriel Pec no Vasco é notória. Pinçado por Vanderlei Luxemburgo, em 2019, o meia-atacante demorou mais de um ano para marcar o seu primeiro gol como profissional - sobre o Red Bull Bragantino, no Brasileirão 2020. Chegou a voltar para o time sub-20, mas hoje é peça-chave na equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo.
Neste domingo, no empate em 2 a 2 com o Boavista, Gabriel Pec marcou o seu sexto gol em 12 jogos na temporada. É o artilheiro do time com uma média de 0,50 por partida, alta até mesmo para os padrões de Germán Cano. O artilheiro argentino, que também balançou as redes contra a equipe de Bacaxá, tem um aproveitamento de 0,47 gols por jogo com a camisa vascaína - são 27 em 57 atuações.
A fase artilheira fez com que Pec superasse, em número de bolas na rede, algumas das revelações recentes do Vasco. Talles Magno, por exemplo, marcou apenas cinco vezes em 69 partidas como profissional. Gabriel já tem 7 gols em 41 atuações, muitas delas saindo do banco de reservas.
O camisa 17 agora já tem o mesmo número de gols pelo Vasco do que Paulinho, com quem jogou na base vascaína. Hoje no Bayer Leverkusen, da Alemanha, o atacante, que é tido como uma das principais promessas saídas de São Januário nos últimos anos, marcou sete vezes em 35 confrontos disputados no time principal.
O Vasco, que até então dependia quase que exclusivamente de Cano para marcar seus gols - foi assim em 2020, quando anotou 45% dos tentos da equipe -, parece ter encontrado, em casa, alguém para dividir a responsabilidade com o centroavante.
Relembre o desempenho ofensivo de algumas das últimas revelações do Vasco:
- Alex Teixeira - 13 gols em 95 jogos- Marrony - 11 gols em 84 jogos- Paulinho - 7 gols em 35 jogos- Gabriel Pec - 7 gols em 41 jogos- Douglas Luiz - 5 gols em 39 jogos- Philippe Coutinho - 5 gols em 44 jogos- Evander - 5 gols em 54 jogos- Marlone - 4 gols em 44 jogos- Jhon Cley - 3 gols em 65 jogos- Guilherme Costa - 2 gols em 27 jogos- Mateus Vital - 2 gols em 37 jogos

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