Em fase artilheira, Fred iguala marca dos seus melhores inícios de temporada

Crédito: Em seu primeiro jogo na temporada, Fred marcou duas vezes contra o Volta Redonda. LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C

Vivendo seu últimos momentos no futebol, o experiente atacante Fred igualou uma meta importante na sua carreira: aos 37 anos e em sua segunda passagem pelo Fluminense, o ídolo do Tricolor alcançou os números do seu melhor início de temporada. Assim, com três gols em duas partidas, o capitão do Flu igualou seus desempenhos de 2011 e 2015, quando também defendia o clube das Laranjeiras.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaA artilharia de Fred não é novidade para ninguém. Durante toda a sua carreira, por exemplo, o atleta só não balançou as redes nas duas primeiras partidas da temporada nos anos de 2007 - quando teve seu pior início de ano e ficou 13 jogos sem marcar pelo Lyon -, 2008, 2012, 2014, 2018 e 2020.

Entretanto, após um 2020 como referência, principalmente no quesito da liderança - marcou apenas 5 vezes em 28 jogos -, nesta temporada o atacante voltou a exercer seu faro de gol afiado. Assim, com 26 jogos a menos Fred já alcançou 60% dos gols realizados no último ano.

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Embora o Fluminense tenha perdido para o Volta Redonda, por 3 a 2, na sexta rodada do Carioca, o atacante Tricolor "deu aula" de posicionamento. Com isso, após passes dos jovens Martinelli e Gabriel Teixeira, Fred, na pequena área, completou com o pé direito e de cabeça, respectivamente, para marcar seus primeiros tentos na temporada de 2021.

Já contra o Vasco, adversário no qual fez seu primeiro gol no retorno ao Flu, o jogador, mais uma vez, mostrou que, independente da idade, a cabeçada é definitivamente seu ponto forte. Assim, o atleta subiu mais que toda a zaga vascaína para anotar seu terceiro gol em duas partidas. Confira todos os desempenhos de Fred em seus dois primeiros jogos ao longo dos 18 anos de carreira: