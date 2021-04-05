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Em fase artilheira, Fred iguala marca dos seus melhores inícios de temporada

Com 18 anos de carreira, somente em 2004, 2009, 2011 e 2015 o veterano marcou três vezes nas duas primeiras partidas disputadas...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 09:00
Crédito: Em seu primeiro jogo na temporada, Fred marcou duas vezes contra o Volta Redonda. LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C
Vivendo seu últimos momentos no futebol, o experiente atacante Fred igualou uma meta importante na sua carreira: aos 37 anos e em sua segunda passagem pelo Fluminense, o ídolo do Tricolor alcançou os números do seu melhor início de temporada. Assim, com três gols em duas partidas, o capitão do Flu igualou seus desempenhos de 2011 e 2015, quando também defendia o clube das Laranjeiras.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaA artilharia de Fred não é novidade para ninguém. Durante toda a sua carreira, por exemplo, o atleta só não balançou as redes nas duas primeiras partidas da temporada nos anos de 2007 - quando teve seu pior início de ano e ficou 13 jogos sem marcar pelo Lyon -, 2008, 2012, 2014, 2018 e 2020.
Entretanto, após um 2020 como referência, principalmente no quesito da liderança - marcou apenas 5 vezes em 28 jogos -, nesta temporada o atacante voltou a exercer seu faro de gol afiado. Assim, com 26 jogos a menos Fred já alcançou 60% dos gols realizados no último ano.
+ Rumo à Libertadores: confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição
Embora o Fluminense tenha perdido para o Volta Redonda, por 3 a 2, na sexta rodada do Carioca, o atacante Tricolor "deu aula" de posicionamento. Com isso, após passes dos jovens Martinelli e Gabriel Teixeira, Fred, na pequena área, completou com o pé direito e de cabeça, respectivamente, para marcar seus primeiros tentos na temporada de 2021.
Já contra o Vasco, adversário no qual fez seu primeiro gol no retorno ao Flu, o jogador, mais uma vez, mostrou que, independente da idade, a cabeçada é definitivamente seu ponto forte. Assim, o atleta subiu mais que toda a zaga vascaína para anotar seu terceiro gol em duas partidas. Confira todos os desempenhos de Fred em seus dois primeiros jogos ao longo dos 18 anos de carreira:
2003 - América Mineiro - dois gols nos dois primeiros jogos.2004 - América Mineiro - três gols nos dois primeiros jogos.2005 - Cruzeiro - nenhum gol nos dois primeiros jogos.2005/2006 - Lyon (FRA) - dois gols nos dois primeiros jogos. 2006/2007 - Lyon (FRA) - um gol nos dois primeiros jogos2007/2008 - Lyon (FRA) - nenhum gol nos dois primeiros jogos2008/2009 - Lyon (FRA) - nenhum gol nos dois primeiros jogos2009 - Fluminense - três gols nos dois primeiros jogos2010 - Fluminense - dois gols nos dois primeiros jogos2011 - Fluminense - três gol nos dois primeiros jogos2012 - Fluminense - nenhum gol nos dois primeiros jogos2013 - Fluminense - um gol nos dois primeiros jogos2014 - Fluminense - nenhum gol nos dois primeiros jogos2015 - Fluminense - três gols nos dois primeiros jogos2016 - Atlético Mineiro - um gol nos dois primeiros jogos2017 - Atlético Mineiro - um gol nos dois primeiros jogos2018 - Cruzeiro - nenhum gol nos dois primeiros jogos2019 - Cruzeiro - um gol nos dois primeiros jogos2020 - Fluminense - nenhum gol nos dois primeiros jogos

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