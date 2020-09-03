Em evolução, Flamengo tem mais sete jogos em setembro; Domènec define foco

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo iniciou o setembro com o pé direito. O primeiro dos oito jogos do mês ocorreu na última noite, contra o Bahia, derrotado por 5 a 3, após atuação de almanaque do ataque rubro-negro. E agora, com mais sete jogos na atual página do calendário e com a Libertadores à porta, qual será o foco? E a estratégia para a dura sequência? Domènec Torrent clareou para o torcedor.

O treinador voltou a rodar o elenco, como havia prometido e tende a ser um marcante atributo de seu trabalho - ao menos enquanto não tiver novas semanas cheias para treinos. Contra o Bahia, foi a vez de Pedro estrear como titular com Dome, por exemplo. E o camisa 21 brilhou, com dois gols, colaborando conforme planejado pela comissão técnica.

- Vitória importante. Ganhamos dois jogos seguidos. Temos muitos jogos em setembro. Teremos treinamento para o sábado, logo depois, treinaremos domingo. Só ganhamos mais um jogo. Precisamos melhorar mais, melhorar defensivamente e estarmos focados 90 minutos - realçou Torrent.

Perceba que Domènec Torrent citou, ainda que brevemente, os necessários ajustes defensivos. Diante do Bahia, apesar das chances criadas em profusão, com uma postura agressiva para marcar alto e forçar erro dos mandantes, o Fla deixou espaços atrás e, sofrendo 14 finalizações, permitiu que o duelo se atrevesse mais do que as suas superioridades técnica e tática previam logo depois do apito inicial.

Dome terá que afinar o setor defensivo, sobretudo, rodando as peças e na base de muita conversa, com poucos dias para treinos que não sejam apenas regenerativos. São três jogos pela Libertadores somente este mês, sendo dois fora de casa (ambos no Equador). Ao menos a nítida evolução, ratificada em Pituaçu, anima e dá confiança para o trabalho do catalão.

Confira todos os jogos do Flamengo em setembro:

05/09 - Flamengo x Fortaleza (Brasileiro)

09/09 - Fluminense x Flamengo (Brasileiro)

13/09 - Ceará x Flamengo (Brasileiro)

17/09 - Independiente Del Valle x Flamengo (Libertadores)

22/09 - Barcelona (EQU) x Flamengo (Libertadores)

27/09 - Palmeiras x Flamengo (Brasileiro)