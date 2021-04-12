Em eleição disputada com Fred, Kayky é eleito melhor jogador do Fluminense contra o Nova Iguaçu

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Neste domingo, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela nona rodada do Carioca. Após o triunfo, o Tricolor assumiu a quarta colocação do campeonato e, com isso, encaminhou sua ida às semifinais da Taça Guanabara. Assim, autor do golaço que abriu o placar, o jovem Kayky foi eleito pela torcida como o melhor jogador da partida.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaO dia da quinta vitória do Tricolor no Carioca 2021 vai ficar marcado para o jovem atleta. Isso porque, aos 17 anos, Kayky fez uma pintura justamente em seu primeiro jogo como profissional no Maracanã, mundialmente conhecido como o Templo do Futebol.