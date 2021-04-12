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Em eleição disputada com Fred, Kayky é eleito melhor jogador do Fluminense contra o Nova Iguaçu

Jovem de 17 anos fez golaço driblando três defensores do Nova, e abriu o caminho para a vitória do Tricolor...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 15:49
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Neste domingo, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela nona rodada do Carioca. Após o triunfo, o Tricolor assumiu a quarta colocação do campeonato e, com isso, encaminhou sua ida às semifinais da Taça Guanabara. Assim, autor do golaço que abriu o placar, o jovem Kayky foi eleito pela torcida como o melhor jogador da partida.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaO dia da quinta vitória do Tricolor no Carioca 2021 vai ficar marcado para o jovem atleta. Isso porque, aos 17 anos, Kayky fez uma pintura justamente em seu primeiro jogo como profissional no Maracanã, mundialmente conhecido como o Templo do Futebol.
Além disso, como informado pelo Fluminense, Kayky ganhou o prêmio de craque da partida superando ninguém mais que Fred, ídolo do clube que marcou seu gol de número 400 na carreira contra o Nova Iguaçu. Veja a publicação do Flu nas redes sociais anunciando o prêmio à Kayky: O Fluminense volta a campo podendo sacramentar seu avanço de fase no próximo domingo, contra o Botafogo, no Maracanã. Além disso, as datas dos confrontos da libertadores também já foram confirmadas. Assim, o Tricolor encara o River Plate (ARG) no próximo dia 20, no Maracanã, às 19h (de Brasília).

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