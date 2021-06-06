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Em duelo inédito com o Cuiabá, Fluminense defende bom retrospecto em São Januário e às 11h

Tricolor jogará no estádio neste domingo, pela segunda rodada do Brasileirão; mudança foi pela preservação do gramado do Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 06:00

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de conseguir uma vitória importante na Copa do Brasil, o Fluminense volta a entrar em campo em confronto inédito no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor receberá o Cuiabá, pela segunda rodada da competição, após um empate na estreia. A partida será em São Januário, às 11h (de Brasília), local e horário em que a equipe tem um retrospecto positivo, mas bastante equilibrado. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.
> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
Com relação aos jogos às 11h, o Flu tem 12 em toda sua história. Os primeiros foram um amistoso em 1985 e três no Brasileirão de 1998. Desde 2015, neste formato do torneio nacional, foram mais quatro partidas neste horário. São cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Como mandante, o Tricolor perdeu apenas uma vez. Na única vez em que atuou em São Januário, acabou superado pelo Vasco, em 2019.
Veja a tabela do Brasileirão
​Já com relação aos jogos no estádio, o Fluminense já fez mais de 200 partidas no local. Nos 12 confrontos mais recentes, saiu com sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Nas últimas vezes em que foi a São Januário como mandante, venceu cinco e empatou uma. No penúltimo triunfo, inclusive, a árbitra da partida era justamente Edina Alves Batista, que apitará o jogo deste domingo. Ela comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Brasileiro de 2020.Com o objetivo de preservar as condições do gramado, o Maracanã, em comum acordo com as diretorias de Flamengo e Fluminense, se mobilizou para transferir três partidas no estádio. A única do Tricolor era justamente a deste domingo. Com a transferência, a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado, ganharia 14 dias trabalhar de forma intensa visando o restante da temporada. Vale ressaltar que, somente este ano, 31 jogos já foram disputados no estádio.
O Fluminense jogou bem, mas ficou no empate por 0 a 0 com o São Paulo na estreia do Brasileirão, no último sábado. O Tricolor tenta balancear o elenco e a recuperação em meio a uma maratona de jogos nos últimos meses. Até o momento, o técnico Roger Machado teve apenas três semanas completas de treinos com os jogadores desde sua estreia.

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