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Em duelo do Brasileirão, Junior Chávare reencontra o Atlético-MG

Hoje gerente de futebol no Bahia, Chávare foi, por dois anos, responsável pela gestão das categorias de base do clube mineiro...
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Publicado em 

23 jul 2021 às 14:48

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 14:48

Crédito: Guilherme Frossard
Em situações opostas, Júnior Chávare e Atlético-MG irão se reencontrar no próximo domingo (25) em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm quase dois anos de serviços prestados ao clube de Minas Gerais, o dirigente comandou as categorias de base no período onde a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e revelou diversos jogadores que foram aproveitados no elenco profissional.
Durante o processo, Chávare foi responsável pelo DNA Alvinegro, projeto para desenvolver atletas do Sub-14 ao Sub-20. O programa consistia em trabalhar os jogadores não só com questões táticas, mas desenvolver aspectos sociais, técnicos, fisiológicos, nutricionais e psicológicos.
- Foram mais de 20 meses de trabalho, tenho um carinho enorme pelo Atlético-MG, o título nacional foi uma consequência do projeto bem-sucedido. Durante a minha passagem, também trabalhei na equipe principal, em parceria com o Alexandre Mattos, na etapa de transição dos meninos para o futebol profissional. É uma satisfação enorme observar jogadores como Calebe, Júlio César, Micael, Echaporã e vários outros atletas que lapidamos sendo aproveitados em um alto nível competitivo - destaca Chávare.
No Bahia, o profissional iniciou sua carreira na gestão da categoria principal. Em pouco tempo de trabalho, o dirigente viu o Esquadrão conquistar a Copa do Nordeste e começou uma campanha promissora no Campeonato Brasileiro. Além disso, colocou em prática diversos conceitos no time de transição do clube baiano vendo como fruto im dos destaques do projeto, o goleiro Matheus Teixeira, ser nome que saiu da equipe Sub-23 para assumir a posição no time principal.
- A integração do time de transição com o elenco principal está nos ajudando a revelar grandes atletas e suprir as necessidades do treinador. Sempre buscamos boas oportunidades no mercado e conseguimos trazer jogadores de qualidade para reforçar o elenco - afirmou o gerente de futebol.

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