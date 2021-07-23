Em duelo do Brasileirão, Junior Chávare reencontra o Atlético-MG

Crédito: Guilherme Frossard

Em situações opostas, Júnior Chávare e Atlético-MG irão se reencontrar no próximo domingo (25) em compromisso válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm quase dois anos de serviços prestados ao clube de Minas Gerais, o dirigente comandou as categorias de base no período onde a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e revelou diversos jogadores que foram aproveitados no elenco profissional.

Durante o processo, Chávare foi responsável pelo DNA Alvinegro, projeto para desenvolver atletas do Sub-14 ao Sub-20. O programa consistia em trabalhar os jogadores não só com questões táticas, mas desenvolver aspectos sociais, técnicos, fisiológicos, nutricionais e psicológicos.

- Foram mais de 20 meses de trabalho, tenho um carinho enorme pelo Atlético-MG, o título nacional foi uma consequência do projeto bem-sucedido. Durante a minha passagem, também trabalhei na equipe principal, em parceria com o Alexandre Mattos, na etapa de transição dos meninos para o futebol profissional. É uma satisfação enorme observar jogadores como Calebe, Júlio César, Micael, Echaporã e vários outros atletas que lapidamos sendo aproveitados em um alto nível competitivo - destaca Chávare.

No Bahia, o profissional iniciou sua carreira na gestão da categoria principal. Em pouco tempo de trabalho, o dirigente viu o Esquadrão conquistar a Copa do Nordeste e começou uma campanha promissora no Campeonato Brasileiro. Além disso, colocou em prática diversos conceitos no time de transição do clube baiano vendo como fruto im dos destaques do projeto, o goleiro Matheus Teixeira, ser nome que saiu da equipe Sub-23 para assumir a posição no time principal.