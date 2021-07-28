Em duelo com o São Paulo pela Copa do Brasil, Vasco pode reencontrar o argentino Martín Benítez

O duelo entre Vasco e São Paulo no Morumbi, nesta quarta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil, poderá marcar o reencontro do clube carioca com um velho conhecido. Trata-se do meia Martín Benítez, que teve muita identificação com a torcida cruz-maltina, mas atualmente defende as cores do Tricolor. A presença do argentino entre os titulares ainda não é certa, porém ele está entre os relacionados do técnico Hernán Crespo.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroApesar do bom rendimento quando chegou ao São Paulo, o meio-campista tem enfrentado os mesmo problemas físicos da época do Cruz-Maltino. A trocar o Rio de Janeiro pela capital paulista, o argentino não consegue manter o ritmo e disputar vários jogos durante inteiros. O atleta disputou oito jogos pelo Brasileirão, porém apenas dois durante 90 minutos: contra Cuiabá e RB Bragantino.
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No final de maio, o jogador sofreu um estiramento na coxa esquerda durante a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, e desfalcou o Tricolor em oito jogos, um mês. A solução encontrada foi poupar o argentino em alguns jogos como aconteceu contra Bahia e fortaleza, visando o duelo contra o Racing pela Libertadores. Contra o Flamengo, ele entrou no segundo tempo, recebeu o terceiro cartão amarelo, e desfalcará o time contra o Palmeiras.
No Vasco, com muito talento, Benítez foi um dos destaques da equipe rebaixada para a Série B ao lado de Cano. Contudo, também desfalcou o Gigante da Colina em vários jogos. Mesmo com os problemas, ele entrou em campo em trinta e três oportunidades e marcou três gols na última temporada.
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Na época, ele tentou solucionar os problemas físicos e fez um trabalho específico para conter as lesões. Foi contratado um preparados físico particular no período em que o futebol ficou paralisado no ano passado devido à pandemia global de Covid-19.O Vasco tentou a permanência do argentino, que pertencia ao Independiente (ARG), mas não conseguiu. Na negociação com o São Paulo, o clube carioca tentou incluir o atacante Paulinho Boia no negócio, mas o atleta recusou e optou por ficar no time paulista.
Após semanas de negociação porque o clube esperava alcançar as condições que considerava ideais para liberar o argentino, Vasco e Benítez costuraram um acordo de saída sem prejuízo financeiro aos cariocas e com uma compensação financeira - tal pagamento se dá porque o meia ficaria em São Januário até junho.
Vale destacar que este será o primeiro duelo de Benítez contra o seu ex-clube, visto que ambos estão em Séries diferentes. O argentino demonstra muito carinho pela torcida vascaína e pelo clube. "O Vasco te faz sentir algo que o torna um torcedor a mais", disse o jogador quando defendia as cores do Gigante da Colina.