Em duas horas, torcida do Corinthians esgota oferta inicial de fan token e bate recorde

Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians

Apenas duas horas bastaram para que a torcida do Corinthians mostrasse seu poder na plataforma socios.com. Isso porque todas as 850 mil unidades do fan token $SCCP foram vendidas entre 10h e 12h desta quinta-feira, lançamento da comercialização. Um recorde brasileiro na negociação de ativos digitais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A parceria permite que com a compra dessas unidades de fan token o torcedor possa influenciar nas decisões do clube, como quem terá o novo busto no Parque São Jorge, ou escolha para frases em determinados lugares da Arena ou da sede social. A participação da Fiel foi enorme e a expectativa é melhorar.

Cada fan token foi vendido a 2 dólares, que equivalem a R$ 10,33 na cotação atual. Assim, a arrecadação com essa oferta inicial chegou a 1,7 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 8,8 milhões. Não foi divulgada qual será a porcentagem do Timão nesse faturamento, mas estima-se que fique na casa dos 50%, como acontece com o Atlético-MG, que também está na plataforma.