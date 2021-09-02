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Em duas horas, torcida do Corinthians esgota oferta inicial de fan token e bate recorde

O fan token $SCCP é um ativo digital que permite ao torcedor influenciar nas decisões do clube e a tendência é que os cofres do Timão fiquem com 50% da arrecadação...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 13:46
Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians
Apenas duas horas bastaram para que a torcida do Corinthians mostrasse seu poder na plataforma socios.com. Isso porque todas as 850 mil unidades do fan token $SCCP foram vendidas entre 10h e 12h desta quinta-feira, lançamento da comercialização. Um recorde brasileiro na negociação de ativos digitais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
A parceria permite que com a compra dessas unidades de fan token o torcedor possa influenciar nas decisões do clube, como quem terá o novo busto no Parque São Jorge, ou escolha para frases em determinados lugares da Arena ou da sede social. A participação da Fiel foi enorme e a expectativa é melhorar.
Cada fan token foi vendido a 2 dólares, que equivalem a R$ 10,33 na cotação atual. Assim, a arrecadação com essa oferta inicial chegou a 1,7 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 8,8 milhões. Não foi divulgada qual será a porcentagem do Timão nesse faturamento, mas estima-se que fique na casa dos 50%, como acontece com o Atlético-MG, que também está na plataforma.
Nesta primeira rodada, cada torcedor pode comprar no máximo 50 unidades, já que assim seria possível que mais pessoas pudessem participar da negociação. A próxima oferta acontece no dia 9 de setembro e a expectativa é de que o sucesso seja repetido diante da empolgação da torcida com os novos reforços e com a possibilidade de melhora dos resultados em campo.

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