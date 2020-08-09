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Em domingo de estreias, Flamengo e Dome desejam repetir começo vitorioso da última temporada

Rubro-Negro e Domènec Torrent iniciaram com o pé direito em suas últimas estreias e, agora lado a lado, desejam manter o retrospecto positivo...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2020 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O domingo será de estreias no Maracanã. Defendendo o título, o Flamengo encara o Atlético-MG, às 16h, pela 1º rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a partida marcará também o começo de trabalho de Domènec Torrent no comando do Rubro-Negro carioca. A equipe busca iniciar sua jornada no campeonato nacional da mesma forma que fez em 2019: vencendo.
Em suas últimas estreias, Flamengo e Domènec começaram com o pé direito e algumas 'coincidências' podem animar os torcedores mais supersticiosos.
Em 2019, o Flamengo começou a trilhar o caminho para o título nacional vencendo outro clube mineiro, o Cruzeiro. Outra correlação positiva é entre a classificação final e o resultado da estreia. O Rubro-Negro terminou o Brasileiro entre os cinco primeiros colocados em 7 temporadas, onde quatro vitórias na primeira partida estão nesses anos, assim como duas derrotas e apenas 1 empate.
Apesar disso, o retrospecto das primeiras rodadas do Flamengo é marcado pelos empates. Das 17 estreias na era dos pontos corridos, o Flamengo empatou 9 e tem o mesmo número de vitórias e derrotas, 4. Nos anos em que foi campeão, foi derrotado em 2009 e venceu em 2019. Nas duas vezes o Flamengo estreou contra a mesma equipe, o Cruzeiro.
Não é só o Flamengo que deseja repetir a dose de sua última estreia. Após 11 anos como braço direito de Pep Guardiola, Domènec Torrent substituiu o francês Patrick Vieira e se tornou técnico do New York City FC, da MLS, em junho de 2018. Em sua estreia como treinador, garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Toronto FC. Juntos, Dome e Flamengo vão tentar manter retrospecto vitorioso na tarde de domingo no Maracanã.

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