Em domingo de estreias, Flamengo e Dome desejam repetir começo vitorioso da última temporada

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O domingo será de estreias no Maracanã. Defendendo o título, o Flamengo encara o Atlético-MG, às 16h, pela 1º rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a partida marcará também o começo de trabalho de Domènec Torrent no comando do Rubro-Negro carioca. A equipe busca iniciar sua jornada no campeonato nacional da mesma forma que fez em 2019: vencendo.

Em suas últimas estreias, Flamengo e Domènec começaram com o pé direito e algumas 'coincidências' podem animar os torcedores mais supersticiosos.

Em 2019, o Flamengo começou a trilhar o caminho para o título nacional vencendo outro clube mineiro, o Cruzeiro. Outra correlação positiva é entre a classificação final e o resultado da estreia. O Rubro-Negro terminou o Brasileiro entre os cinco primeiros colocados em 7 temporadas, onde quatro vitórias na primeira partida estão nesses anos, assim como duas derrotas e apenas 1 empate.

Apesar disso, o retrospecto das primeiras rodadas do Flamengo é marcado pelos empates. Das 17 estreias na era dos pontos corridos, o Flamengo empatou 9 e tem o mesmo número de vitórias e derrotas, 4. Nos anos em que foi campeão, foi derrotado em 2009 e venceu em 2019. Nas duas vezes o Flamengo estreou contra a mesma equipe, o Cruzeiro.