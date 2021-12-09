Em documentário, Dortmund revive dificuldades da pandemia e revela reencontro do time com a torcida

No segundo episódio do documentário do Borussia Dortmund, "Who We Are", o clube mostra os bastidores do reencontro da equipe com os torcedores no Signal Iduna Park na atual temporada. Apesar do estádio não comportar lotação máxima, mas apenas 25 mil fãs, jogadores puderam notar e sentir a diferença do calor das arquibancadas.

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Julian Brandt, um dos personagens da série, ressaltou que a Muralha Amarela, como são conhecidos os torcedores do Dortmund, foi essencial no duelo contra o Hoffenheim, pela 3ª rodada da Bundesliga. Na ocasião, o clube aurinegro sofreu um gol aos 45 minutos da segunda etapa, mas buscou a vitória devido ao empurrão dos fãs.

Na última temporada, o Dortmund sentiu na pele a ausência do público no Signal Iduna Park. Sem a presença da torcida, o clube sofreu para conquistar uma vaga na Champions League, esteve longe da disputa do título do Campeonato Alemão com o Bayern de Munique e terminou a Bundesliga apenas na 3ª colocação, a pior classificação da equipe desde 2017/2018.

Além do aspecto anímico dos atletas em campo, a ausência dos fãs, segundo um analista do aurinegro, mudou aspectos do jogo, como a influência sobre a arbitragem. Além disso, o clima em dias de partidas ao redor de estádio era de um vazio e de uma sensação de que não havia nada importante por acontecer.