Em documentário, Dortmund abre as portas e mostra bastidores do clube no início da atual temporada; assista!

No primeiro episódio da segunda temporada de Who We Are, produzida pelo Borussia Dortmund, o clube abre as portas e conta os bastidores do início de trabalho na atual temporada da equipe aurinegra. Em parceria com o OneFootball, o LANCE! terá acesso aos dez episódios da série que mostrará o dia a dia de uma das maiores equipes do futebol alemão.

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No documentário é possível observar a chegada de Marco Rose, comandante contratado nesta temporada pelo Dortmund após uma passagem de sucesso pelo Borussia Monchengladbach. O comandante apresenta membros de sua comissão técnica, como Alexander Zickler, ex-jogador e multicampeão com o Bayern de Munique.

O jovem treinador de 45 anos, que já havia trabalho com Erling Haaland, principal estrela do clube, no RB Salzburg, rasgou elogios ao centroavante, mas pontuou algumas características as quais o camisa nove pode melhorar. Além disso, Rose expôs suas ideias de trabalho e não planeja jogar fora o que foi feito por Lucien Favre e Edin Terzic.