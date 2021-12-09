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Em documentário, Dortmund abre as portas e mostra bastidores do clube no início da atual temporada; assista!

Primeiro episódio da sério 'Who We Are' conta sobre a chegada de Marco Rose, a relação do novo treinador com Erling Haaland e a presença de ídolo do Bayern na comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 12:21

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:21

No primeiro episódio da segunda temporada de Who We Are, produzida pelo Borussia Dortmund, o clube abre as portas e conta os bastidores do início de trabalho na atual temporada da equipe aurinegra. Em parceria com o OneFootball, o LANCE! terá acesso aos dez episódios da série que mostrará o dia a dia de uma das maiores equipes do futebol alemão.
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No documentário é possível observar a chegada de Marco Rose, comandante contratado nesta temporada pelo Dortmund após uma passagem de sucesso pelo Borussia Monchengladbach. O comandante apresenta membros de sua comissão técnica, como Alexander Zickler, ex-jogador e multicampeão com o Bayern de Munique.
O jovem treinador de 45 anos, que já havia trabalho com Erling Haaland, principal estrela do clube, no RB Salzburg, rasgou elogios ao centroavante, mas pontuou algumas características as quais o camisa nove pode melhorar. Além disso, Rose expôs suas ideias de trabalho e não planeja jogar fora o que foi feito por Lucien Favre e Edin Terzic.
E episódio também conta como Alexander Zickler está íntimo do norueguês, com quem já participa de desafios esportivos após as sessões de treinamentos. Haaland também é ouvido e contou sobre a experiência de poder dividir os vestiários com um ex-atleta que já conquistou uma Champions League, seu maior objetivo na carreira.Haaland e Rose possuem relação desde os tempos de RB Salzburg (ODD ANDERSEN / AFP)

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