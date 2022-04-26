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Em dia dedicado à posição, Flamengo lança nova camisa de goleiros

Uniforme azul (predominante) custa R$ 279,99 nas lojas oficiais do clube...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 13:23

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:23

O dia 26 de abril é dedicado aos goleiros, em homenagem à data de nascimento de Manga, e o Flamengo aproveitou a oportunidade para lançar o novo uniforme de arqueiros da temporada 2022, cuja cor predominante é a azul, nesta terça-feira. A camisa de goleiros foi listada no valor de R$ 279,99, com tamanhos P, M, G, GG, 2GG e 3GG nas lojas oficiais do Flamengo. A personalização de nome (máximo de 13 caracteres) e número (máximo de dois) custa R$ 45. Na temporada 2020, os goleiros do Flamengo também utilizaram uma camisa azul, porém com tons mais escuros. Recentemente, uniformes em cinza e amarelo, dominantemente, têm sido utilizados pelos camisas 1 do clube.Exemplo de frente e verso da nova camisa de goleiro do Flamengo (Fotos: Reprodução)> Veja a tabela da Libertadores
Ainda não há data para os goleiros do Flamengo utilizarem o novo uniforme. Em tempo: o próximo jogo do clube será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra a Universidad Católica, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores, no Chile.
Crédito: DetalhedanovacamisadegoleirosdoFlamengo(Foto:Reprodução

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