Em dia dedicado à posição, Flamengo lança nova camisa de goleiros

O dia 26 de abril é dedicado aos goleiros, em homenagem à data de nascimento de Manga, e o Flamengo aproveitou a oportunidade para lançar o novo uniforme de arqueiros da temporada 2022, cuja cor predominante é a azul, nesta terça-feira. A camisa de goleiros foi listada no valor de R$ 279,99, com tamanhos P, M, G, GG, 2GG e 3GG nas lojas oficiais do Flamengo. A personalização de nome (máximo de 13 caracteres) e número (máximo de dois) custa R$ 45. Na temporada 2020, os goleiros do Flamengo também utilizaram uma camisa azul, porém com tons mais escuros. Recentemente, uniformes em cinza e amarelo, dominantemente, têm sido utilizados pelos camisas 1 do clube.Exemplo de frente e verso da nova camisa de goleiro do Flamengo (Fotos: Reprodução)> Veja a tabela da Libertadores