Em dia de 'pacotão de reforços', Cruzeiro confirma Alan Ruschel

Crédito: Alan Ruschel assinou com a Raposa até o fim de 2022-(Divulgação/Cruzeiro

Visando a montagem de um elenco forte para as disputas da temporada de 2021, o Cruzeiro acertou, nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, a contratação de Alan Ruschel, que foi o capitão da Chapecoense na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O atleta chega sem custos ao Maior de Minas e assina contrato até o fim de 2022.

Natural de Taquara (RS), o lateral-esquerdo começou a carreira no Juventude, mas foi na equipe de Chapecó que ele viveu os momentos mais marcantes da carreira. Em 2016, Alan Ruschel fazia parte da delegação que viajava para a Colômbia a fim de disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Ele foi um dos seis sobreviventes daquela tragédia e retornou aos gramados pouco mais de nove meses depois.