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Em dia de golaços, Chelsea vence o Porto e fica em vantagem nas quartas de final da Champions League

Equipe inglesa sofre contra os portugueses, é letal nas chegadas ao gol, e poderá até mesmo perder por um gol de diferença na partida de volta. Próximo jogo será na terça-feira
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Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 17:49
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Deu Blues. No primeiro jogo das quartas de final da Champions League entre Porto e Chelsea, o time inglês venceu os portugueses por 2 a 0. Com gols de Mount e Chilwell, a equipe de Thomas Tuchel larga em vantagem na busca por uma vaga nas semifinais. O jogo aconteceu no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha, por conta de restrições de viagem em meio à Covid-19 na Europa.
+ Veja a tabela da Champions LeagueMENDY BRILHAO grande destaque da etapa inicial foi o goleiro Mendy, do Chelsea, que fez grandes defesas ao longo dos 45 minutos. A primeira saiu após o brasileiro Otávio tentar fazer um gol olímpico e a segunda foi depois de cabeceio do zagueiro Pepe.
BOA VANTAGEMCom o resultado, o Chelsea pode até mesmo perder o jogo de volta por um gol de diferença que ainda assim avança para as semifinais. Apesar de o segundo jogo acontecer no mesmo estádio, a regra do gol fora de casa será mantida.
+ Messi, Agüero, Modric… Janela na Europa terá mais de 30 astros em fim de contrato; veja nomes
SEQUÊNCIA​Porto e Chelsea se enfrentam novamente na próxima terça-feira (13), novamente no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, por conta de restrições da Covid-19, para decidir quem avança para a semifinal da Champions League.

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