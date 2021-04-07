Em dia de golaços, Chelsea vence o Porto e fica em vantagem nas quartas de final da Champions League

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Deu Blues. No primeiro jogo das quartas de final da Champions League entre Porto e Chelsea, o time inglês venceu os portugueses por 2 a 0. Com gols de Mount e Chilwell, a equipe de Thomas Tuchel larga em vantagem na busca por uma vaga nas semifinais. O jogo aconteceu no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha, por conta de restrições de viagem em meio à Covid-19 na Europa.

+ Veja a tabela da Champions LeagueMENDY BRILHAO grande destaque da etapa inicial foi o goleiro Mendy, do Chelsea, que fez grandes defesas ao longo dos 45 minutos. A primeira saiu após o brasileiro Otávio tentar fazer um gol olímpico e a segunda foi depois de cabeceio do zagueiro Pepe.

BOA VANTAGEMCom o resultado, o Chelsea pode até mesmo perder o jogo de volta por um gol de diferença que ainda assim avança para as semifinais. Apesar de o segundo jogo acontecer no mesmo estádio, a regra do gol fora de casa será mantida.

+ Messi, Agüero, Modric… Janela na Europa terá mais de 30 astros em fim de contrato; veja nomes