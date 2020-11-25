Em desembarque do Flamengo no Rio, Everton Ribeiro celebra semana sem jogos: 'Vai ser muito importante'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Horas após empatar com o Racing por 1 a 1, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Com uma pequena vantagem na bagagem e sem compromisso pelo Brasileirão no fim de semana, o Rubro-Negro terá uma semana completa de preparação para a volta das oitavas de final da Libertadores, marcada para a próxima terça-feira, no Maracanã.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresNo desembarque no Aeroporto do Galeão, o único que parou para falar com a imprensa foi Everton Ribeiro. O capitão destacou a importância do tempo livre para treinamentos com o técnico do Rogério Ceni e disse que o Flamengo, descansado, poderá mostrar mais intensidade no jogo de volta.

- A gente vai poder descansar, conhecer ainda mais o trabalho do Rogério, que não teve tempo ainda de nos treinar. Vai ser muito importante. Não foi o resultado que a gente queria, a gente sabe que podia ter jogado melhor e ter feito um melhor resultado. Mas contamos com um empate com gols e temos uma pequena vantagem. A gente vai trabalhar para vencer a próxima partida, vamos aumentar a intensidade porque vamos estar mais descansados e melhores preparados.

Ainda na Argentina, Rogério Ceni comentou como será a preparação do elenco rubro-negro, que folgará nesta quarta-feira e voltará aos trabalhos na quinta, para quem não entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Racing.

- Vamos ter agora essa próxima semana para fazer com que o time evolua, cresça um pouco mais. Amanhã e quinta vamos fazer com que os jogadores que jogaram se recuperem. Para quem não jogou, já começamos o treino na quinta. Quem jogou na sexta começa a acelerar um pouquinho mais para chegarmos melhor no jogo da próxima terça.