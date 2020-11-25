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Em desembarque do Flamengo no Rio, Everton Ribeiro celebra semana sem jogos: 'Vai ser muito importante'

Após empate em Buenos Aires, delegação rubro-negra pousou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Jogo de volta contra o Racing é na próxima terça, no Maracanã...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 14:11
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Horas após empatar com o Racing por 1 a 1, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Com uma pequena vantagem na bagagem e sem compromisso pelo Brasileirão no fim de semana, o Rubro-Negro terá uma semana completa de preparação para a volta das oitavas de final da Libertadores, marcada para a próxima terça-feira, no Maracanã.
+ Confira o chaveamento da LibertadoresNo desembarque no Aeroporto do Galeão, o único que parou para falar com a imprensa foi Everton Ribeiro. O capitão destacou a importância do tempo livre para treinamentos com o técnico do Rogério Ceni e disse que o Flamengo, descansado, poderá mostrar mais intensidade no jogo de volta.
- A gente vai poder descansar, conhecer ainda mais o trabalho do Rogério, que não teve tempo ainda de nos treinar. Vai ser muito importante. Não foi o resultado que a gente queria, a gente sabe que podia ter jogado melhor e ter feito um melhor resultado. Mas contamos com um empate com gols e temos uma pequena vantagem. A gente vai trabalhar para vencer a próxima partida, vamos aumentar a intensidade porque vamos estar mais descansados e melhores preparados.
Ainda na Argentina, Rogério Ceni comentou como será a preparação do elenco rubro-negro, que folgará nesta quarta-feira e voltará aos trabalhos na quinta, para quem não entrou em campo no empate em 1 a 1 com o Racing.
- Vamos ter agora essa próxima semana para fazer com que o time evolua, cresça um pouco mais. Amanhã e quinta vamos fazer com que os jogadores que jogaram se recuperem. Para quem não jogou, já começamos o treino na quinta. Quem jogou na sexta começa a acelerar um pouquinho mais para chegarmos melhor no jogo da próxima terça.
Flamengo e Racing voltam a se enfrentar na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Pelo critério do gol fora de casa, o Rubro-Negro se classifica com um empate sem gols ou com qualquer vitória. Já o clube argentino joga por uma vitória simples ou um empate por dois ou mais gols para avançar às quartas de final da Libertadores.

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