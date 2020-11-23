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Em crise, Paraná busca a redenção contra o Guarani

Tricolor e Bugre se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Vila Capanema...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 20:13

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 20:13

Crédito: (Rodrigo Sanches/Paraná
A tarde de terça-feira será quente na Vila Capanema. A partir das 16h30 (Horário de Brasília), Paraná e Guarani se enfrentam pela 23ª rodada da Série B.Como chegam
A situação do Paraná é delicada. Após figurar entre os líderes, o time despencou no rendimento e agora tenta somar pontos para não se aproximar do Z-4. Diante do Bugre, o técnico Rogério Micali busca a sua primeira vitória no comando da equipe.
Por outro lado, o Guarani vem em alta desde a chegada de Felipe Conceição. Forte dentro de casa, o Bugre deixou o Z-4 e agora quer emplacar uma boa sequência como visitante para ter um fim de semana seguro.

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