Em crise, Paraná busca a redenção contra o Guarani

Crédito: (Rodrigo Sanches/Paraná

A tarde de terça-feira será quente na Vila Capanema. A partir das 16h30 (Horário de Brasília), Paraná e Guarani se enfrentam pela 23ª rodada da Série B.Como chegam

A situação do Paraná é delicada. Após figurar entre os líderes, o time despencou no rendimento e agora tenta somar pontos para não se aproximar do Z-4. Diante do Bugre, o técnico Rogério Micali busca a sua primeira vitória no comando da equipe.