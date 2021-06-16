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Em comunicado oficial, Real Madrid anuncia a saída de Sergio Ramos

Segundo a imprensa espanhola, o zagueiro do Real Madrid deixará o clube merengue nesta temporada e fará anúncio nesta quinta...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 16:40

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 16:40

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
O zagueiro Sergio Ramos deixará o Real Madrid após 16 anos. Em comunicado oficial, o Real Madrid anunciou que em uma homenagem, o jogador fará o anúncio de sua saída do clube merengue em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.Sergio Ramos está em final de contrato no Real Madrid, e ainda não renovou com o clube espanhol. O jogador teria até o dia 30 de junho para renovar, mas optou por não exercer a opção, e ficará livre no mercado da bola já no próximo mês.
Durante a temporada, Sergio Ramos foi especulado no Paris Saint-Germain, que busca reforçar a zaga também com Raphael Varane, dupla do espanhol no Real Madrid. Apesar de não indicar que iria para o clube francês, o ídolo espanhol também não negou os rumores.
Segundo o 'El Chiringuito', o novo treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que já havia trabalhado com Sergio Ramos no clube anteriormente, tentou convencê-lo de ficar em Madrid, mas o jogador tomou a decisão de querer algo novo.
Em comunicado oficial, o Real Madrid anunciou que, nesta quinta-feira, haverá uma homenagem ao zagueiro, que tornou-se uma lenda da equipe merengue nos anos que defendeu a camisa branca.
'O Real Madrid CF anuncia que amanhã, quinta-feira, 17 de junho, às 12h30, terá lugar um ato institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Sergio Ramos, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez. Em seguida, Sergio Ramos se apresentará perante a mídia em entrevista coletiva telemática.'

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