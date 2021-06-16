Em comunicado oficial, Real Madrid anuncia a saída de Sergio Ramos

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

O zagueiro Sergio Ramos deixará o Real Madrid após 16 anos. Em comunicado oficial, o Real Madrid anunciou que em uma homenagem, o jogador fará o anúncio de sua saída do clube merengue em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.Sergio Ramos está em final de contrato no Real Madrid, e ainda não renovou com o clube espanhol. O jogador teria até o dia 30 de junho para renovar, mas optou por não exercer a opção, e ficará livre no mercado da bola já no próximo mês.

Durante a temporada, Sergio Ramos foi especulado no Paris Saint-Germain, que busca reforçar a zaga também com Raphael Varane, dupla do espanhol no Real Madrid. Apesar de não indicar que iria para o clube francês, o ídolo espanhol também não negou os rumores.

Segundo o 'El Chiringuito', o novo treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que já havia trabalhado com Sergio Ramos no clube anteriormente, tentou convencê-lo de ficar em Madrid, mas o jogador tomou a decisão de querer algo novo.

Em comunicado oficial, o Real Madrid anunciou que, nesta quinta-feira, haverá uma homenagem ao zagueiro, que tornou-se uma lenda da equipe merengue nos anos que defendeu a camisa branca.