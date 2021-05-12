Em caso de vitória contra o Santa Fe, Fluminense pode encaminhar a vaga para às oitavas; veja os cenários

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Após oito anos longe da Libertadores, o Fluminense pode encaminhar a tão esperada classificação para às oitavas do torneio, nesta quarta-feira. Isso porque, o Tricolor entra em campo contra o Santa Fe (COL), às 21h, no Maracanã, em jogo válido pela quarta rodada da competição e, caso conquiste os três pontos, somaria oito, ficando em situação extremamente confortável no Grupo D. Confira abaixo os possíveis cenários para o líder Fluminense avançar de fase na Libertadores.

> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresEmbora não tenha alcançado a pontuação perfeita nos três primeiros duelos - que seria a de nove pontos, em caso de 100% de aproveitamento -, o Fluminense faz uma boa campanha na Libertadores. Tal análise positiva, se dá principalmente pelo Flu estar no Grupo D, que conta com adversários tradicionais em torneios Sul-Americanos, como o River Plate (ARG) e Junior Barranquilla (COL), além da já superada problemática da altitude, enfrentada em territórios do Santa Fé.

Assim, após uma odisseia fora de casa, com mais de 20 mil km percorridos, e repentinas mudanças dos locais das partidas (contra o Santa Fe, na segunda rodada, e contra o Junior, no último duelo), o Fluminense agora terá a possibilidade de sacramentar sua classificação no Maracanã, já que os próximos dois jogos serão em casa. VITÓRIA DO FLUMINENSE

Logo, é claro que o melhor cenário é o que contabiliza a vitória na noite desta quarta-feira. Como já dito anteriormente, o Fluminense pode terminar a rodada com oito pontos e, automaticamente, deixar o Santa Fe cada vez mais lanterna. Caso isso ocorra, o time colombiano poderia chegar, no máximo, aos então oito pontos do Tricolor, porém, a equipe tem pela frente o River Plate, na Argentina, e o Junior Barranquilla, em casa, reeditando o clássico que levou o Junior à semifinal do Campeonato Colombiano (Santa Fe foi eliminado para o mesmo adversário no torneio nacional).

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Dessa forma, se o triunfo Tricolor no Maracanã acontecer, um possível bom resultado entre Junior e River seria o empate. Isso porque, os colombianos chegariam a três pontos, enquanto o River a seis, se mantendo no segundo lugar e ainda tendo uma distância de dois pontos para o Fluminense.

Se o River Plate vencer, porém, o resultado ainda será favorável ao Flu, uma vez que os argentinos chegariam aos mesmos oito pontos do Tricolor (Fluminense está na frente por conta de ter dois gols a mais fora de casa) e, com isso, o Junior ficaria em situação similar a seu compatriota. Nesse sentido, caso Fluminense e River empatem na quinta rodada - contra Junior e Santa Fe respectivamente -, as equipes da Colômbia já estariam desclassificadas com uma rodada de antecedência. Consequentemente, Flu e River já se garantiriam nas oitavas. É claro que as vitórias do Tricolor e do time argentino já deixariam as equipes com a classificação encaminhada. No entanto, em caso de resultados similares na quinta rodada - seja empate ou vitória, já que duas derrotas ainda dariam uma mínima chance para Junior e Santa Fe -, o Fluminense viajaria para Buenos Aires (ARG) na última rodada, tendo uma decisão contra o River no Monumental de Nuñez, ou seja, quem vencesse ficaria com a liderança do grupo e, assim, fugiria dos adversários mais difíceis nas oitavas de final.

+ GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo FluminenseEntretanto, se Junior Barranquilla vencer o River Plate, uma vez que tem a vantagem de jogar em casa, o Grupo D ficará embolado, principalmente no que diz respeito ao segundo lugar. A equipe colombiana, então, chegaria aos cinco pontos e igualaria o River Plate na tabela. Mesmo assim, com a suposta vitória do Flu contra o Santa Fe, o Tricolor seguiria disparado na liderança e, caso vencesse o Junior no Maracanã, no próximo jogo, também adiantaria a classificação com uma rodada de antecedência.

EMPATE DO FLUMINENSE

O cenário já vira outro se o Flu não conquistar os três pontos nesta quarta. Isso porque, a equipe chegaria aos seis e poderia ser ultrapassada pelo River, se os argentinos vencessem o Junior na Colômbia. Mesmo assim, o segundo lugar ficaria próximo de ser garantido, uma vez que o Santa Fe seguiria distante com três pontos e o Junior - sob a hipótese de derrota para o River -, passaria a ser o lanterna com dois pontos.

Já se os dois jogos da quarta rodada forem empates, a situação se manteria como está hoje e, na quinta rodada, Fluminense e River poderiam garantir a classificação vencendo seus adversários colombianos.

Outro cenário possível, e o Tricolor empatar no Maracanã e o Junior derrotar os argentinos em casa. Assim, em termos de colocação, se o Junior vencesse por mais de um gol de diferença, passaria o River e ficaria com o segundo lugar provisório. Porém, independente da mudança na segunda vaga, se esta situação ocorresse, o Tricolor seguiria podendo garantir a ida às oitavas na quinta rodada, em caso de triunfo contra o Junior.