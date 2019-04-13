Em casa, Real Noroeste derrota o Rio Branco e está na grande final

O Rio Branco venceu o Real Noroeste no jogo de ida das semifinais (4 a 3) e precisa de apenas um empate para avançar à final do Capixabão. No entanto, o time de Loco Abreu e cia tomou um banho de água fria e perdeu, em Águia Branca, por 2 a 0. Desta forma, o Real Noroeste encara o Vitória na decisão do Estadual.
Os gols saíram no segundo tempo. Aos 31 minutos, após escanteio, o zagueiro Mailson subiu mais do que todo mundo na área e abriu o placar no José Olímpio da Rocha.
O resultado parcial levava o duelo aos pênaltis. No entanto, aos 51 minutos, Vitinho foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado e batido apenas aos 60 minutos, após muita indignação do time capa-preta. O centroavante Robert cobrou com categoria e selou a classificação do Real Noroeste.