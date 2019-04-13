Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Triunfo

Em casa, Real Noroeste derrota o Rio Branco e está na grande final

O Capa-Preta precisava de um empate para se classificar, mas acabou perdendo por 2 a 0, em Águia Branca

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 20:58

O Rio Branco venceu o Real Noroeste no jogo de ida das semifinais (4 a 3) e precisa de apenas um empate para avançar à final do Capixabão. No entanto, o time de Loco Abreu e cia tomou um banho de água fria e perdeu, em Águia Branca, por 2 a 0. Desta forma, o Real Noroeste encara o Vitória na decisão do Estadual.
João Paulo conduz a bola no jogo entre Rio Branco e Real Noroeste Crédito: Dani Pasti
> Vitória reverte vantagem, vence o Estrela e vai à final do Capixabão
Os gols saíram no segundo tempo. Aos 31 minutos, após escanteio, o zagueiro Mailson subiu mais do que todo mundo na área e abriu o placar no José Olímpio da Rocha.
O resultado parcial levava o duelo aos pênaltis. No entanto, aos 51 minutos, Vitinho foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado e batido apenas aos 60 minutos, após muita indignação do time capa-preta. O centroavante Robert cobrou com categoria e selou a classificação do Real Noroeste.

Tópicos Relacionados

Capixabão Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados