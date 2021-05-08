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Em 'casa', Luan empina pipa antes de treino do Corinthians: 'Isso aqui é minha infância inteira'

Meia fez apenas trabalhos regenerativos neste sábado e não vai atuar neste domingo, por isso aproveitou o espaço do CT para colocar em prática uma brincadeira da infância...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 19:24
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Cada vez mais "em casa" e em boa fase no Corinthians, após marcar três gols nos últimos dois jogos, Luan deu mais uma demonstração de que as coisas parecem estar bem encaminhadas para esta temporada. Na tarde deste sábado, o meia foi "flagrado" empinando pipa no CT Joaquim Grava.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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O camisa 7 fez apenas um trabalho regenerativo, juntamente com aqueles jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Sport Huancayo-PER. Ele e os demais titulares da partida em Lima não foram relacionados para o duelo deste domingo, diante do Novorizontino pelo Campeonato Paulista.
Dessa forma, Luan aproveitou o bom momento e o "descanso" do treinamento para praticar uma de suas diversões favoritas na infância: empinar pipa. Em vídeo divulgado pelo Twitter oficial do Corinthians, o meia contou a sua relação com esse hobby e como sua mãe sofria quando ele era "viciado" nisso.
- Eu era viciado, minha mãe o dia inteiro atrás de mim. "Para de correr atrás de pipa, moleque". Isso aqui é minha infância inteira - comentou o camisa 7. Corintiano desde criança, Luan chegou ao clube no início de 2020 e demorou a se adaptar ao clube. Após meses de oscilações e muito apoio nos bastidores do Timão, ele parece ter voltado ao caminho do bom futebol e, como pode ser visto vídeo, está se sentindo mais em casa, como um alvinegro de coração. Nesta temporada, ele já marcou três gols e deu três assistências.

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