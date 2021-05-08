Em 'casa', Luan empina pipa antes de treino do Corinthians: 'Isso aqui é minha infância inteira'

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Cada vez mais "em casa" e em boa fase no Corinthians, após marcar três gols nos últimos dois jogos, Luan deu mais uma demonstração de que as coisas parecem estar bem encaminhadas para esta temporada. Na tarde deste sábado, o meia foi "flagrado" empinando pipa no CT Joaquim Grava.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O camisa 7 fez apenas um trabalho regenerativo, juntamente com aqueles jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Sport Huancayo-PER. Ele e os demais titulares da partida em Lima não foram relacionados para o duelo deste domingo, diante do Novorizontino pelo Campeonato Paulista.

Dessa forma, Luan aproveitou o bom momento e o "descanso" do treinamento para praticar uma de suas diversões favoritas na infância: empinar pipa. Em vídeo divulgado pelo Twitter oficial do Corinthians, o meia contou a sua relação com esse hobby e como sua mãe sofria quando ele era "viciado" nisso.