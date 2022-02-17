Em casa e sem Haaland, Borussia Dortmund é goleado pelo Rangers no playoff da Europa League

Pelo jogo de ida do play-off das oitavas da Europa League, o Borussia Dortmund foi surpreendentemente goleado pelo Rangers, da Escócia, por 4 a 2. O time comandado por Giovanni Van Bronchorst não se intimidou no Signal Iduna Park e fez grande atuação, chegando a abrir 3 a 0 no segundo tempo.DE IGUAL PARA IGUALHouve um certo equilíbrio durante os 20 primeiros minutos da partida. Os alemães dominaram mais a posse de bola, porém a proporção de chegadas era igual. Aos 10 minutos, o Rangers foi o primeiro a levar perigo: Barisic aproveitou bola perdida na área e bateu rasteiro no meio, obrigando o goleiro Kobel a fazer bela defesa.

DOMÍNIO DOS ESCOCESES E O COMEÇO DO BAILEAos 36 minutos, foi marcado pênalti para os escoceses após toque de mão de Zagadou. Tavernier foi para a bola e não desperdiçou. Morelos bateu de longe e obrigou Kobel a fazer uma boa defesa e jogar para escanteio, do qual saiu o segundo do Rangers. O próprio Morelos desviou de cabeça após a cobrança e ampliou para a equipe visitante.E FICOU PIOR PARA O BORUSSIA!As coisas no segundo tempo só pioraram para o Borussia. Logo aos quatro minutos, Lundstram recebeu passe de Kent e bateu firme no canto direito para marcar o terceiro. Dois minutos mais tarde, Bellingham emendou de fora da área e marcou um golaço para diminuir para os alemães.

Contudo, aos 10 minutos, Morelos fez o seu segundo e o quarto dos escoceses após bater cruzado no canto. Após duas chances de perigo, o Borussia diminuiu aos 37 minutos com Raphael Guerreiro que bateu de primeira no ângulo, dando números finais ao jogo e diminuindo um pouco do prejuízo para o jogo de volta.

JOGO DE VOLTAO jogo da volta entre as duas equipes acontecerá na próxima quinta, dia 24, no Ibrox Park, em Glasgow, na Escócia, às 17h. O Borussia precisa vencer por três gols de diferença para passar de fase.