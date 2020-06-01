Em casa, Danilo Avelar mostra sua rotina e faz 'trapalhada' na cozinha

Em meio ao isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus, o Corinthians continua atualizando o dia a dia de seus atletas por meio da TV oficial do clube. Nesta segunda-feira foi a vez de Danilo Avelar mostrar seu dia a dia durante o isolamento doméstico. Além da rotina de treinos e o passatempo com jogos, o zagueiro mostrou que se atrapalha na cozinha.

Logo depois, no vídeo, o zagueiro do Timão mostrou sua coleção de camisas de clubes pelos quais passou em sua carreira. Elas estão expostas em quadros em uma parede de sua residência, entre as relíquias uniformes do Rio Claro, do Karpaty-UCR, do Schalke 04-ALE, do Cagliari-ITA, do Torino-ITA, do Amiens-FRA e, claro, do Corinthians, que homenageia o piloto Ayrton Senna.E MAIS:Corinthians e patrocinadora rompem contrato por conta da criseCorinthians reforça seu repúdio ao racismo: 'Basta, não se cale'Confira top 15 de quem mais deu assistências no século no CorinthiansHá 25 anos: veja gols de 5 a 0 do Timão sobre Vasco na Copa do BRCom máscaras do clube, corintianos se manifestam contra BolsonaroDa base à titularidade em 12 dias: Lucas Piton relata ao L! sua ascensão no Corinthians: 'Tudo muito rápido'Em seguida, o jogador foi para o cozinha fazer um lanche e ensinou a montagem nada complexa com os ingredientes: pão integral, manteiga, presunto e mussarela esquentado em uma chapa de ferro no fogão. O resultado da receita, que parecia simples, acabou sendo tragicômico, uma vez que o pão passou do ponto e um dos lados ficou muito torrado.