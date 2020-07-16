Em casa! Corinthians treina na Arena em preparação para o Dérbi do dia 22

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Exatamente quatro meses depois da última partida na Arena Corinthians, no empate em 1 a 1 com o Ituano, o elenco alvinegro retornou para sua casa, nesta quarta-feira. Desta vez, o grupo voltou para um treinamento antes da retomada do Campeonato Paulista, que acontece no dia 22, contra o Palmeiras.O treinador Tiago Nunes comandou alguns trabalhos táticos e técnicos para uma readaptação ao gramado do estádio, devido ao longo tempo sem jogos. A iniciativa da comissão técnica também teve o objetivo de tentar simular o ambiente que os jogadores devem encontrar na próxima quarta-feira.

Em 2020, o Corinthians mandou seis partidas na Arena. Venceu três, empatou duas e perdeu uma. Com um total de dez gols marcados e cinco sofridos.

A atividade no estádio marcou também o retorno do atacante Jô à Arena Corinthians. A última vez que o camisa 77 havia pisado no gramado da Casa do Povo, foi contra o Atlético-MG, em novembro de 2017, ano em que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e que conquistou o título com o Timão.

- A gente levantou um caneco da última vez que entrei aqui! É coisa boa demais - lembrou o atacante ao site oficial do clube.