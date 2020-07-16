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futebol

Em casa! Corinthians treina na Arena em preparação para o Dérbi do dia 22

Comissão técnica do Timão levou o elenco para trabalhar no estádio que há quatro meses não é usado para o futebol. Atividade serviu para readaptação ao ambiente e ao gramado...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 21:55

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 21:55

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Exatamente quatro meses depois da última partida na Arena Corinthians, no empate em 1 a 1 com o Ituano, o elenco alvinegro retornou para sua casa, nesta quarta-feira. Desta vez, o grupo voltou para um treinamento antes da retomada do Campeonato Paulista, que acontece no dia 22, contra o Palmeiras.O treinador Tiago Nunes comandou alguns trabalhos táticos e técnicos para uma readaptação ao gramado do estádio, devido ao longo tempo sem jogos. A iniciativa da comissão técnica também teve o objetivo de tentar simular o ambiente que os jogadores devem encontrar na próxima quarta-feira.
Em 2020, o Corinthians mandou seis partidas na Arena. Venceu três, empatou duas e perdeu uma. Com um total de dez gols marcados e cinco sofridos.
A atividade no estádio marcou também o retorno do atacante Jô à Arena Corinthians. A última vez que o camisa 77 havia pisado no gramado da Casa do Povo, foi contra o Atlético-MG, em novembro de 2017, ano em que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e que conquistou o título com o Timão.
- A gente levantou um caneco da última vez que entrei aqui! É coisa boa demais - lembrou o atacante ao site oficial do clube.
O elenco tem folga na quinta-feira e retorna na sexta-feira ao CT Joaquim Grava para dar sequência à preparação para o Dérbi do dia 22 de julho, contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Paulistão-2020. Para garantir uma vaga nas quartas de final do estadual, o Corinthians precisa vencer seus dois jogos que restam na fase de grupos e torcer para o Guarani não pontuar.

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