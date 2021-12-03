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Em carta, beneméritos criticam a proposta de sociedade anônima apresentada pelo Vasco

Documento contesta de forma veemente o pedido enviado ao Conselho Deliberativo no início da semana; outro grupo de sócios do Cruz-Maltino protocolou carta na secretaria...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 19:53

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:53

A proposta da diretoria do Vasco para o clube adotar a Sociedade Anônima do Futebol (S.A.F), enviada ao Conselho Deliberativo (CD), sofreu um baque relevante nesta sexta-feira. Um grupo de beneméritos e grandes beneméritos, que compõem o CD, emitiu, nesta sexta-feira, uma carta com críticas à atual gestão do clube e contra a S.A.F.São 61 nomes, alguns conhecidos da política cruz-maltina, que assinam o documento. Há contestações ao momento da apresentação da proposta, considerando uma "tentativa de resposta ao fracasso" na Série B, à suposta efemeridade de pontos da carta de Salgado, dentre outros tópicos.
O fato é que o debate já nasce com bloqueio interno. E embora a atual diretoria tenha ampla maioria no Deliberativo, é provável que a discussão tenha percalços até uma eventual conclusão. Principalmente pelo atual momento: o pior da história esportiva do clube.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
OUTRA CARTAParalelamente, um outro grupo de sócios protocolou uma carta na secretaria do clube nesta sexta-feira. O documento reproduz críticas que um deles, Marcos Calil, teceu na conta dele no Twitter, na última quarta-feira. Outros sete associados rubricam.
Esta carta em questão repudia a condução de Jorge Salgado e dos demais integrantes da gestão, especificamente no departamento de futebol. Cobra o cumprimento das promessas de campanha ou a renúncia do presidente.
Crédito: JorgeSalgadoentregouapropostadesociedadeanônimanofutebolnaúltimasegunda(JoãoPedroIsidro/Vasco

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