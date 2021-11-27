Em campanha frustrante, Vasco tem o pior turno de sua história na Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco encerra a pior campanha de sua história neste domingo, às 16h, contra o Londrina, no Estádio do Café. Mesmo antes da última rodada, o time segue com números que refletem o ano melancólico e a permanência na Série B em 2022. O Cruz-Maltino é apenas o 16º no returno com 21 pontos, o mais fraco de suas passagens na história da competição. Desde a primeira rodada, o Vasco jamais conseguiu transmitir a confiança ao torcedor de que conquistaria o acesso. Os inúmeros problemas defensivos e o desequilíbrio na montagem do elenco foram evidentes ao longo da campanha. Erros nas jogadas aéreas, uma saída de bola sem qualidade, e a falta de proteção ao contra-ataques adversários trouxeram à tona a fragilidade do setor.

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Em nenhum dos dois turnos o time conseguiu alcançar a marca dos 30 pontos, acumulando erros e tropeços. Além disso, os cariocas sequer entraram no G4 ou se aproximaram do número mágico almejado por quem quer subir: 64. No domingo, Avaí, CRB, CSA e Guarani brigam pela última vaga na elite do futebol brasileiro em 2022.

Mesmo sem chance de acesso há quatro rodadas, a campanha do Vasco no returno já era decepcionante bem antes da reta final. Restando uma partida para o fim do campeonato, são 21 pontos no segundo turno, com apenas cinco vitórias (contra Ponte Preta, Brusque, Confiança, Goiás e Cotitiba). O time também tem seis empates, sete derrotas, 20 gols feitos e 28 sofridos, com 38,8% de aproveitamento.

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Somente Sampaio Corrêa, Operário, Remo e Brasil de Pelotas têm campanhas superiores ao Vasco na segunda parte da Série B. A equipe carioca já iniciou o returno patinando sob o comando de Lisca, na época. A derrota para o Operário, no Paraná, com direto ao desabafo de Andrey, marcaram a curta passagem do comandante pela Colina.

No primeiro turno, o Gigante da Colina fez 28 pontos e virou a metade da competição em 11º, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e sete derrotas), 49,12% de aproveitamento. Desses oito triunfos, cinco foram sob o comando de Marcelo Cabo e três já com Lisca.

Nas outras três participações na Série B, o Vasco superou a marca dos 30 pontos nos dois turnos de 2009 E 2014. Em 2016, o time fez um primeiro turno impecável com 39, mas somou 26 no returno. Mesmo assim, garantiu o terceiro lugar com 65 pontos.

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Esses números marcam bem o que foi a campanha do Vasco nesta Serie B. Sem força para brigar pelo acesso e deixando pontos pelo caminho sem qualquer mudança efetiva no meio do caminho. A partir da próxima segunda, a mentalidade tem que ser outra. Aprender com os erros e montar um grupo mais forte para recolocar um gigante no seu devido lugar - a primeira divisão.

Confira todos os turnos do Vasco na história da Série B ​2009Turno - 39 pontos (1º colocado) - 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 33 gols feitos, 11 gols sofridosReturno - 37 pontos (1° colocado) - 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 25 gols feitos e 18 gols sofridos.

2014Turno - 32 pontos (4º colocado) - 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, 25 gols feitos, 17 gols sofridosReturno - 31 pontos (6° colocado) - 8 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 25 gols feitos e 19 gols gols sofridos.

2016Turno - 39 pontos (1º colocado) - 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 31 gols feitos, 18 gols sofridosReturno - 26 pontos (10° colocado) - 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 23 gols feitos e 23 gols sofridos.

2021Turno - 28 pontos (11º colocado) - 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 23 gos feitos e 21 sofridosReturno - 21 pontos (16º colocado) - 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 20 gol feitos 28 sofridos.*

*Resta uma rodada para o fim da Série B 2021