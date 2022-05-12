  • Em busca do time ideal, Zé Ricardo só repetiu a escalação do Vasco uma vez no ano
Em busca do time ideal, Zé Ricardo só repetiu a escalação do Vasco uma vez no ano

Somente da primeira para a segunda rodada ainda do Campeonato Carioca é que o Cruz-Maltino começou as partidas com os mesmos 11 jogadores...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 07:30

Lesões, suspensões, opções técnicas. As razões para o fato são algumas, mas ele existe: o Vasco só repetiu a escalação de um jogo para o outro, este ano, uma vez. E foi exatamente da primeira para a segunda rodada do Campeonato Carioca. Desde então, Zé Ricardo sempre alterou a equipe. E pode até mudar novamente para o duelo deste domingo, contra o Bahia.No jogo do último sábado, contra o CSA, Figueiredo e Palacios saíram do banco de reservas e tiveram bom desempenho. Paralelamente, jogadores como Vitinho e Erick estão na fase de transição para o campo após lesões, e deverão voltar a ser opções para o treinador.É verdade que muita coisa aconteceu num time que estava em reconstrução de um ano para o outro. Houve até casos de Covid-19 durante a pré-temporada.
Zé Ricardo também testou variações de plataformas de jogo, preservou quase que o time todo noutra oportunidade... e houve o declínio técnico. Desde a reta final do Estadual, e que acarretou na pressão sobre o comandante. E, para amenizá-la, mais mudanças foram vistas recentemente.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Veremos neste domingo, que Vasco vai começar a partida contra o Bahia. Confira abaixo as escalações do Cruz-Maltino na temporada e, em negrito, as alterações de um jogo para o outro.
Volta Redonda 2 x 4 VascoThiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Vasco 1 x 1 BoavistaThiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Vasco 3 x 2 Nova IguaçuThiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Madureira 1 x 3 VascoThiago Rodrigues, Ulisses, Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Juninho, Matheus Barbosa, Bruno Nazário e Edimar; Gabriel Pec e Getúlio.
Vasco 1 x 0 Portuguesa-RJThiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Vasco 0 x 1 BotafogoThiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Vasco 2 x 0 BanguThiago Rodrigues, Weverton, Cangá, Anderson Conceição e Riquelme; Matheus Barbosa, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Audax Rio 0 x 1 VascoThiago Rodrigues, Ulisses, Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Matheus Barbosa, Galarza, MT e Edimar; Gabriel Pec e Raniel.
Fluminense 2 x 0 VascoThiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Ferroviária 0 x 1 VascoThiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Nenê; Juninho, Raniel e Gabriel Pec.
Flamengo 2 x 1 VascoThiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho e Nenê; Gabriel Pec, Getúlio e Riquelme.
Juazeirense 1 (4) x (2) 1 VascoThiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
Vasco 3 x 0 ResendeHalls, Léo Matos, Quintero, Ulisses e Riquelme; Zé Gabriel, Yuri Lara e Luiz Henrique; Isaque, Figueiredo e Bruno Nazário.
Vasco 0 x 1 FlamengoThiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho e Nenê; Weverton, Raniel e Gabriel Pec.
Flamengo 1 x 0 VascoThiago Rodrigues, Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.
Vasco 1 x 1 Vila NovaThiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara e Nenê; Bruno Nazário, Raniel e Gabriel Pec.
CRB 1 x 1 VascoThiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.
Chapecoense 0 x 0 VascoThiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara e Nenê; Erick, Raniel e Figueiredo.
Vasco 1 x 0 Ponte PretaAlexander, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.
Tombense 1 x 1 VascoThiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.
Vasco 1 x 0 CSAThiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Getúlio.
