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Em busca do bi, Flamengo estreia no mata-mata e coloca à prova melhor campanha do Brasileiro Sub-17

Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira pelo jogo de ida das quartas de final...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 09:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Dono da melhor campanha da primeira fase do Brasileiro Sub-17, o Flamengo inicia nesta quinta-feira a caminhada no mata-mata da competição. Às 15h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de final. Campeão em 2019, o clube busca o bicampeonato nacional da categoria.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoEm nove partidas da primeira fase, o Flamengo venceu oito e perdeu apenas uma, além de marcar 23 gols e sofrer 10. Com 24 pontos, a equipe se classificou em primeiro lugar do Grupo A e teve o melhor aproveitamento entre todos os 20 times participantes.
Visto como uma grande promessa na lateral-direita, o jovem Wesley, de 17 anos, vive a expectativa de manter o bom desempenho apresentado nas últimas partidas.
- Fizemos uma ótima primeira fase e agora estamos focados em conseguir levar mais esse título para o clube. Sabemos da qualidade do nosso adversário e junto com a comissão técnica vamos trabalhar muito para vencer mais essa partida.
- É um sonho jogar pelo Flamengo, me sinto muito honrado de poder fazer o que eu mais amo com essa camisa. Eu sei da responsabilidade e estou concentrado em ser o melhor jogador que eu possa ser. Meu objetivo agora é conseguir ser campeão pelo Flamengo e dar alegria aos nossos torcedores - completou Wesley.
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Flamengo e Atlético-MG iniciam a disputa por uma vaga na semifinal nesta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. A partida de volta será na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

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