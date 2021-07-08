Em busca do bi, Flamengo estreia no mata-mata e coloca à prova melhor campanha do Brasileiro Sub-17

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Dono da melhor campanha da primeira fase do Brasileiro Sub-17, o Flamengo inicia nesta quinta-feira a caminhada no mata-mata da competição. Às 15h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de final. Campeão em 2019, o clube busca o bicampeonato nacional da categoria.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoEm nove partidas da primeira fase, o Flamengo venceu oito e perdeu apenas uma, além de marcar 23 gols e sofrer 10. Com 24 pontos, a equipe se classificou em primeiro lugar do Grupo A e teve o melhor aproveitamento entre todos os 20 times participantes.

Visto como uma grande promessa na lateral-direita, o jovem Wesley, de 17 anos, vive a expectativa de manter o bom desempenho apresentado nas últimas partidas.

- Fizemos uma ótima primeira fase e agora estamos focados em conseguir levar mais esse título para o clube. Sabemos da qualidade do nosso adversário e junto com a comissão técnica vamos trabalhar muito para vencer mais essa partida.

- É um sonho jogar pelo Flamengo, me sinto muito honrado de poder fazer o que eu mais amo com essa camisa. Eu sei da responsabilidade e estou concentrado em ser o melhor jogador que eu possa ser. Meu objetivo agora é conseguir ser campeão pelo Flamengo e dar alegria aos nossos torcedores - completou Wesley.

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