Em busca do 9: Vasco tenta o empréstimo do centroavante Caio Dantas, ex-Náutico

Com a não renovação de Cano e a situação de Daniel Amorim ainda indefinida, o Vasco se movimenta em busca de um centroavante: o alvo da vez é Caio Dantas, que esteve recentemente no Náutico, mas pertence ao Água Santa. O Cruz-Maltino deseja ter o atleta por empréstimo.Caio tem contrato com o Água Santa até 2023. Na temporada recém-encerrada, ele fez cinco gols em dez jogos pelo Timbu. Mas o sucesso dele na Série B do Campeonato Brasileiro se deu na edição de 2020, da qual ele foi o artilheiro, com 17 gols.