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futebol

Em busca do 9: Vasco tenta o empréstimo do centroavante Caio Dantas, ex-Náutico

Jogador de 28 anos foi artilheiro da Série B de 2020, com 17 gols. Na última temporada, pelo Timbu, marcou cinco gols em dez jogos...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 13:31

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:31

Com a não renovação de Cano e a situação de Daniel Amorim ainda indefinida, o Vasco se movimenta em busca de um centroavante: o alvo da vez é Caio Dantas, que esteve recentemente no Náutico, mas pertence ao Água Santa. O Cruz-Maltino deseja ter o atleta por empréstimo.Caio tem contrato com o Água Santa até 2023. Na temporada recém-encerrada, ele fez cinco gols em dez jogos pelo Timbu. Mas o sucesso dele na Série B do Campeonato Brasileiro se deu na edição de 2020, da qual ele foi o artilheiro, com 17 gols.
Cano foi a referência do comando de ataque do Vasco por duas temporadas, mas não renovou para 2022. Daniel Amorim pertence ao Tombense e tem a situação indefinida. O sonho de consumo, mas ainda em estágio embrionário é Diego Souza, recém-saído do Grêmio.

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