Em busca de um elenco equilibrado, Vasco mapeia o mercado e prioriza o sigilo nas negociações

Crédito: Elenco do Vasco se reapresentou e treinou pela primeira vez sob o comando de Marcelo Cabo (Rafael Ribeiro/Vasco

Com a chegada de mais uma temporada, o Vasco segue no processo de reestruturação de seu elenco visando o retorno à elite do futebol brasileiro. Dentro de uma nova realidade, o clube terá uma queda na receita e necessita gerir melhor as transações. Ao mapear o mercado a prioridade é o silêncio e a meritocracia. Com isso, o clube busca negociações pautadas na produtividade em campo, conforme palavras ditas pelo vice-presidente Carlos Osório, em entrevista à Rádio Tupi.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaApesar da ansiedade e das cobranças da torcida, a diretoria cruz-maltina trabalha com calma e usará o Carioca como um verdadeiro laboratório para formar o elenco. O diretor de futebol Alexandre Pássaro está à frente do departamento e gere as transações. E o anúncio de dois jogadores no último domingo pegou a maioria dos vascaínos de surpresa. Ambos não eram cogitados e não tiveram seus nomes veiculados na mídia esportiva.

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O primeiro deles foi o experiente zagueiro Ernando, que teve longas passagens por Goiás, Internacional e Bahia. Com a saída de Marcelo Alves, o defensor chega para dar mais experiência e segurança à defesa. Ele pode ajudar os jovens do setor: Miranda, Ulisses e Ricardo Graça, e somar ao já conhecido Leandro Castan.

Para o setor ofensivo, a escolha foi por Marquinhos Gabriel. Aos 30 anos, ele defendeu as cores de times como Santos, Corinthians, Cruzeiro e Athlético-PR. Um detalhe é que ele não teve regularidade nos últimos anos da carreira e tem sofrido com algumas lesões. Porém, pode fazer bem a função pelo lado de campo, posição em que o Vasco só tem garotos. Muitos deles tiveram uma enorme responsabilidade sem a presença de companheiros experientes no setor.

De olho em todas as posições, as laterais são posições carentes no clube e o nome de Zeca está muito próximo de um acerto. Ainda para o ataque, Wellington Nem tem sido analisado e um contrato de produtividade pode ser assinado. Além deles, outros nomes que não foram ventilados podem surgir como foi o o caso dos anúncios de domingo.

Por fim, o trabalho do técnico Marcelo Cabo iniciou nesta segunda, com o primeiro treinamento no CT do Almirante. O novo comandante conheceu o elenco e fez um trabalho de posse de bola. Nesta terça, as atividades continuam de forma integral e o intuito é chegar forte em busca da primeira vitória no Carioca, diante do Nova Iguaçu, no sábado, e na estreia da Copa do Brasil, dia 18, contra a Caldense, no Ronaldão.