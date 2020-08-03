Em busca de mais espaço, Jadson festeja seu primeiro gol pelo Bahia

Crédito: Divulgação/Bahia

Contratado no início da temporada junto ao Cruzeiro, o volante Jadson marcou seu primeiro gol com a camisa do Bahia, neste domingo, no empate por 2 a 2 com o Jacuipense, resultado que colocou o clube na decisão do Campeonato Baiano.

Atuando como titular apenas pela terceira vez e fazendo seu sexto jogo no total com a camisa do novo clube, Jadson falou sobre a importância do gol em sua busca por mais oportunidades na equipe do técnico Roger Machado.

- Fico feliz pelo gol porque acaba sendo algo importante para ajudar a evidenciar o trabalho, principalmente em um grupo de jogadores tão competitivo e de qualidade como o que temos no Bahia. O Roger tem usado as duas competições para dar oportunidades a todos e estou tentando fazer o meu melhor para mostrar que ele pode contar comigo, não só no Baiano, mas também na Copa do Nordeste e no Brasileirão, que está para começar - disse o volante, lembrando que a jogada do gol é uma característica que sempre marcou sua carreira: