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Em busca de mais espaço, Jadson festeja seu primeiro gol pelo Bahia

Volante destaca a importância do gol por mais oportunidades na equipe de Roger Machado. Foi o sexto jogo do jogador no Tricolor de Aço desde a sua chegada...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 15:30

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:30

Crédito: Divulgação/Bahia
Contratado no início da temporada junto ao Cruzeiro, o volante Jadson marcou seu primeiro gol com a camisa do Bahia, neste domingo, no empate por 2 a 2 com o Jacuipense, resultado que colocou o clube na decisão do Campeonato Baiano.
Atuando como titular apenas pela terceira vez e fazendo seu sexto jogo no total com a camisa do novo clube, Jadson falou sobre a importância do gol em sua busca por mais oportunidades na equipe do técnico Roger Machado.
- Fico feliz pelo gol porque acaba sendo algo importante para ajudar a evidenciar o trabalho, principalmente em um grupo de jogadores tão competitivo e de qualidade como o que temos no Bahia. O Roger tem usado as duas competições para dar oportunidades a todos e estou tentando fazer o meu melhor para mostrar que ele pode contar comigo, não só no Baiano, mas também na Copa do Nordeste e no Brasileirão, que está para começar - disse o volante, lembrando que a jogada do gol é uma característica que sempre marcou sua carreira:
- Gosto de estar sempre me movimentando, de atacar os espaços vai chegando de trás quando é possível, e foi numa dessas subidas que recebi o bom passe do Saldanha e consegui marcar. Tive meu trabalho bastante reconhecido no Fluminense e em outros clubes que passei justamente por aparecer com frequência como elemento surpresa, além e fazer a função defensiva da posição. Vou seguir me dedicando aos treinamentos e jogos para que isso se repita por mais e mais vezes aqui no Bahia - completou.

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