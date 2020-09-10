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Em busca de equilíbrio, Corinthians encara seu quarto Dérbi neste ano

Timão ainda não perdeu para o Palmeiras, rival desta quinta-feira, nesta temporada, mas briga contra a oscilação e ainda está atrás de uma sequência de vitórias no Brasileirão...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 08:00
É notório que o Corinthians encontra dificuldades nesta temporada para deslanchar, não só em termos de resultados, mas também no desempenho. Diante disso, o time de Tiago Nunes chega para encarar mais um Dérbi em 2020, o quarto em menos de dois meses. O objetivo é manter a invencibilidade diante do rival, mas que ela venha com uma vitória para iniciar sequência.O único momento em que o Timão conquistou uma série de triunfos nesta temporada foi justamente nos jogos após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, o que parece ter sido uma exceção até aqui. Naquela ocasião, a sequência teve início com uma vitória sobre o Palmeiras, depois engatou outras três: contra Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol, todas elas pelo Paulistão.
Em nenhum outro recorte deste ano a equipe corintiana conseguiu vencer um jogo e repetir o feito no seguinte. No Brasileirão, os dois triunfos do Alvinegro (Coritiba e Goiás) foram seguidos por empates (Fortaleza e Botafogo), o que evidencia a oscilação do time ao longo de 2020. No entanto, não são apenas aqueles que estão vendo de fora que observam, mas também os atletas.Em entrevista coletiva virtual na última quarta-feira, Cantillo analisou o momento do Corinthians na temporada e a dificuldade da equipe em encontrar um equilíbrio para alcançar a tão sonhada sequência de vitórias, a fim de conseguir deslanchar na temporada e chegar no topo da tabela do Brasileirão.
- Não conseguimos encontrar essa sequência de vitórias, penso que ainda não encontramos o equilíbrio ideal para alcançar isso. Acredito que quando conseguirmos equilibrar defesa e ataque, vamos conseguir maior número de vitórias, porque até agora tem sido muito difícil pelo que tem acontecido, precisamos encontrar um equilíbrio que nos permita ganhar partidas seguidas.
Embora reconheça que o time necessite de alguns ajustes, o colombiano também vê virtudes no trabalho que tem sido feito nesta temporada. O problema é que as oscilações têm falado mais alto e o Corinthians não tem sido capaz de suportar determinadas situações, como afirmou o meio-campista.
- Penso que temos muitas coisas para corrigir, mas também fizemos coisas boas, temos que encontrar um equilíbrio que nos permita ter a capacidade na partida de suportar coisas que não temos sido capazes, mas há coisas boas também e coisas que temos que corrigir - avaliou o camisa 24.
Das três vezes em que o Corinthians enfrentou o Palmeiras em 2020, foram dois empates e uma vitória. Cantillo, que chegou neste ano ao clube, já sabe o que é um Dérbi e o que o time precisa fazer nesta quinta-feira, às 19h15, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão-2020.

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