Em busca da tríplice coroa, Corinthians faz primeiro jogo da final do Paulistão Feminino contra o São Paulo

O time feminino do Corinthians sai em busca do seu terceiro título na temporada. Hoje, diante do São Paulo, às 16h, no Morumbi, acontece o primeiro jogo da final do Paulistão. O time comandado por Arthur Elias já conquistou o Brasileiro contra o Palmeiras e a Libertadores diante do Santa Fé neste ano.Alvinegro e Tricolor tiveram as melhores campanhas na fase de grupos da competição deste ano: o Timão com 31 pontos e o Tricolor com 30. O Alvinegro, atual campeão, chega para a sua terceira final consecutiva e pode garantir o caneco de forma invicta. Para garantir vaga na final, o Corinthians empatou somente um jogo, contra o Palmeiras, e não perdeu nenhum. Foram 47 gols marcados e apenas três sofridos. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes no futebol feminino, sendo quatro vitórias do Corinthians e uma do São Paulo. Foram oito gols marcados pelo Timão e quatro sofridos. Além disso, esta será a segunda vez que os dois times se enfrentam em uma decisão. Em 2019, também pelo Paulistão, o Alvinegro venceu o Majestoso e saiu com a taça.