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Em busca da tríplice coroa, Corinthians faz primeiro jogo da final do Paulistão Feminino contra o São Paulo

Primeiro confronto entre as equipes será neste sábado, às 16h, no Morumbi
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 08:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 08:00

O time feminino do Corinthians sai em busca do seu terceiro título na temporada. Hoje, diante do São Paulo, às 16h, no Morumbi, acontece o primeiro jogo da final do Paulistão. O time comandado por Arthur Elias já conquistou o Brasileiro contra o Palmeiras e a Libertadores diante do Santa Fé neste ano.Alvinegro e Tricolor tiveram as melhores campanhas na fase de grupos da competição deste ano: o Timão com 31 pontos e o Tricolor com 30. O Alvinegro, atual campeão, chega para a sua terceira final consecutiva e pode garantir o caneco de forma invicta. Para garantir vaga na final, o Corinthians empatou somente um jogo, contra o Palmeiras, e não perdeu nenhum. Foram 47 gols marcados e apenas três sofridos. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes no futebol feminino, sendo quatro vitórias do Corinthians e uma do São Paulo. Foram oito gols marcados pelo Timão e quatro sofridos. Além disso, esta será a segunda vez que os dois times se enfrentam em uma decisão. Em 2019, também pelo Paulistão, o Alvinegro venceu o Majestoso e saiu com a taça.
Em 2019, aliás, o clássico teve o maior público da história do futebol feminino no país, com 28.862 pessoas na Neo Química Arena pela final do Estadual. O duelo de volta está previsto para quarta-feira (8), às 21h, na Arena Barueri.
Crédito: AsmeninasdoCorinthianstentamoterceirotítulodatemporada(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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