Em busca da quarta vitória, Vasco encara o Grêmio em São Januário

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

"Quem tem limite é município", diz o ditado popular. Mas quase sempre há fundo de verdade, principalmente quando se trata de objetivos. O Vasco deseja voltar a figurar constantemente no alto da tabela e brigar seguidamente por títulos. Para tanto, é preciso vencer em casa. Mesmo que o adversário desta tarde seja um Grêmio postulante ao título. Mesmo que esteja com um time de maioria de titulares. Afinal, o líder do campeonato é o time de São Januário e busca a quarta vitória seguida no início da competição, o que não acontece desde 2012.- Vamos passo a passo, jogo a jogo. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Precisamos evoluir dentro dos jogos. Vamos jogo a jogo. Ser consistente defensivamente. A caminhada é longa, dura, mas somos do tamanho do nosso sonho. Clube vencedor. Precisamos fazer jus à grandeza deste clube - entende Fellipe Bastos.

O Grêmio tem desfalques importantes para o jogo, mas o Cruz-Maltino já vem jogando sem Yago Pikachu e Vinícius, e pode preservar outros jogadores. Na quarta-feira, a equipe precisará se recuperar após perder de 1 a 0, em casa, para o Goiás, pela Copa do Brasil. Leandro Castan já havia dado a dica após a vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira.