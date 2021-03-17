Em boa fase na Ponte Preta, Renan Mota quer chegar longe no Paulistão 2021

Destaque dos últimos jogos da Ponte Preta, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste, Figueirense e que estava no futebol japonês, revelou o desejo do grupo da Macaca em fazer um grande jogo contra o Peixe pelo Paulistão em casa. Para ele, um triunfo sobre o alvinegro vai dar muita confiança ao grupo no estadual.- Vamos procurar fazer um grande jogo diante do Santos para buscarmos a vitória. O grupo está muito focado nisso. Vamos nos dedicar ao máximo durante os noventa minutos para chegarmos ao triunfo - comentou.