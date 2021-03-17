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futebol

Em boa fase na Ponte Preta, Renan Mota quer chegar longe no Paulistão 2021

Volante ex-Santos já analisa confronto contra antiga equipe e acredita na força do elenco campinense...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 17:07
Crédito: Divulgação / Ponte Preta
Destaque dos últimos jogos da Ponte Preta, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste, Figueirense e que estava no futebol japonês, revelou o desejo do grupo da Macaca em fazer um grande jogo contra o Peixe pelo Paulistão em casa. Para ele, um triunfo sobre o alvinegro vai dar muita confiança ao grupo no estadual.- Vamos procurar fazer um grande jogo diante do Santos para buscarmos a vitória. O grupo está muito focado nisso. Vamos nos dedicar ao máximo durante os noventa minutos para chegarmos ao triunfo - comentou.
Ainda de acordo com Renan, o grupo vem lutando para evoluir e conseguir conquistar o objetivo do clube de pelo menos chegar no mata-mata do Paulistão 2021.- Estamos trabalhando muito para que a equipe evolua. Temos que manter a intensidade máxima para que as coisas saiam como estamos planejando.

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