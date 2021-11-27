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futebol

Em boa fase, Edenílson se aproxima de marca expressiva no Inter

Jogador tem sido peça-chave nos jogos da equipe gaúcha na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 14:40

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 14:40

Considerado um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro, Edenílson, de 31, anos, está próximo de alcançar uma importante marca pessoal atuando pelo Internacional.Neste domingo (28), diante do Santos, completará 250 jogos com a camisa do Colorado. Vivendo ótima fase dentro das quatro linhas, seu bom rendimento tem rendido algumas convocações para a Seleção Brasileira.
"Vestir essa camisa é uma enorme honra. Defendo essas cores com muita alegria, empenho, muito trabalho e dedicação no dia a dia. Agradeço ao clube pela oportunidade que me deram lá em 2017. Sou muito feliz aqui, graças a Deus. Meu respeito é reverência por nossa torcida também, que sempre me apoiou nos momentos difíceis e felizes. Espero continuar dando alegrias ao nosso torcedor e vou vestir essa camisa com muito respeito até meu último dia aqui", declarou.
E os números do camisa 8 impressionam. No Campeonato Brasileiro, é um dos artilheiros do Inter ao lado de Yuri Alberto, com 11 gols, se destacando também pelas assistências nos jogos, somando 7 até o momento.
Desde 2017 no clube, Edenílson já soma 38 gols em 249 partidas. Ele também é o maior artilheiro do Beira-Rio, com 27 tentos, superando o argentino D'Alessandro.
Crédito: (Foto:Reprodução/TwitterInternacional

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